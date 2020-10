"Histoire(s) du cinéma" spegne dieci candeline e a fare gli auguri ci sono i professori di UniTo

Ha preso il via nelle sale del Cinema Massimo la decima edizione di Histoire(s) du cinéma , la rassegna organizzata dal Museo del Cinema e dall’Università di Torino che, con le cattedre di cinema del Dipartimento di Studi Umanistici, svolge un’ampia e articolata attività di ricerca e formazione dedicata al cinema.

L'edizione di quest'anno vede un salto di qualità coinvolgendo l'Ateneo nel suo complesso con l'intento di rivolgersi a studenti e studentesse di ogni area disciplinare. Molti dei film in programma, infatti, saranno presentati, oltre che da un docente di cinema, anche da uno studioso proveniente da un altro ambito disciplinare, dalla filosofia alle scienze giuridiche, dalla psicologia agli studi politici.

Il Museo del cinema vedrà dunque una più ampia collaborazione dell’Ateneo che conterà insieme ai docenti delle cattedre di cinema Giaime Alonge e Silvio Alovisio, diversi docenti che interverranno in prima persona, dal Rettore Stefano Geuna, che presenterà insieme alla Prorettrice Giulia Carluccio Io e Annie (1977) di Woody Allen, in cartellone per il 27 gennaio 2021, alla Direttrice del Dipartimento di Culture Politica e Società, Franca Roncarolo, dal Direttore del Dipartimento di Psicologia Alessandro Zennaro al Vice Rettore all’Edilizia di Ateneo Giuseppe Martino Di Giuda.