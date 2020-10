Nuova Sandero, nuova Sandero Stepway e nuova Logan: essenziali e contemporanee

Con spalle e passaruota marcati, Nuova Sandero sprizza una forte personalità e mette in mostra la sua robustezza. Le proporzioni generali sono state mantenute per dare continuità alla sua formula di successo: struttura esterna contenuta ed abitabilità ancora superiore, per una versatilità sempre maggiore. La linea è più fluida grazie al parabrezza più inclinato, al cielo ribassato e al tetto spiovente con l’antenna radio situata sul finale. L’altezza libera dal suolo è invariata, ma, con la carreggiata più ampia e le ruote a filo, Nuova Sandero sembra più bassa e ben piantata al suolo.

Nuova Sandero Stepway è facilmente riconoscibile all’anteriore grazie al look specifico del cofano, nervato e più bombato. Adotta i codici del design del mondo crossover con un’altezza libera dal suolo rialzata, barre da tetto contrassegnate da logo, passaruota pronunciati e parte inferiore delle porte rinforzate da una texture specifica. A tutto questo si aggiunge il logo Stepway cromato sotto la calandra e le alette bombate sopra i fendinebbia. I paraurti anteriore e posteriore integrano uno ski di protezione grigio metallo.

Lo spirito di Dacia si ritrova anche nelle innovazioni utili e negli equipaggiamenti intelligenti, come le barre da tetto di Nuova Sandero Stepway, progettate fin dall’inizio per trasformarsi in portapacchi, di semplice utilizzo e proposte di serie.

Il design di Nuova Logan[1], a sua volta completamente nuovo, è più fluido grazie a una maggiore lunghezza complessiva di 3,6 cm, al passo più lungo e allo sbalzo posteriore ridotto. La silhouette è più slanciata con il parabrezza più inclinato e il cielo leggermente ribassato. La linea del tetto spiovente e la leggera diminuzione delle superfici vetrate laterali contribuiscono a dinamizzare la linea generale. I cerchi e il design di miglior qualità, le maniglie delle porte, sono uguali sia per Nuova Sandero sia per Sandero Stepway.

In tutti e tre i modelli, i gruppi ottici anteriori e posteriori inaugurano la nuova firma luminosa a “Y” di Dacia. Proprio dai fari emerge la forte personalità di Nuove Sandero, Sandero Stepway e Logan. All’anteriore e al posteriore, una linea orizzontale collega i due gruppi ottici proseguendo nelle rispettive linee di luce LED e contribuendo così a creare un effetto visivo di maggior ampiezza dei modelli. I fari LED, la cui accensione automatica è di serie indipendentemente dal livello di allestimento, offrono una migliore visibilità di notte.

UNA NUOVA ESPERIENZA A BORDO

L’abitacolo fa un gran passo avanti da ogni punto di vista. La nuovissima plancia diventa ancora più ergonomica e vanta nuovi materiali per un ambiente più moderno e qualitativo che si ritrova anche nelle porte e nelle sellerie.

Il posto di guida è più ergonomico grazie al nuovo design dei sedili e alle molteplici possibilità di regolazione di sedile e volante, per un maggior comfort. Sempre più smart, Dacia propone l’inedito sistema Media Control che, posizionato sopra al cruscotto su un apposito supporto, consente di gestire radio, telefonia e navigazione direttamente su smartphone. Questo sistema, disponibile nei primi livelli di allestimento, è completato da Media Display e Media Nav con, in aggiunta, un display specifico sulla consolle centrale.

Non si dimentichi il punto forte storico di questi 3 modelli: abitabilità da record in una struttura contenuta. Sebbene le dimensioni esterne siano state mantenute, l’abitabilità interna, il volume del bagagliaio e i vani portaoggetti crescono ulteriormente nelle Nuove Sandero, Sandero Stepway e Logan.

EQUIPAGGIAMENTI MODERNI AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA

Grazie alla piattaforma modulare CMF, Nuove Sandero, Sandero Stepway e Logan presentano una struttura rinforzata per una maggiore sicurezza completata da 6 airbag di serie. La nuova architettura elettronica consente di aggiungere nuovi dispositivi di assistenza alla guida, tra cui l’AEB (Advanced Emergency Braking System) e l’eCall (chiamata di Emergenza) di serie.

PIÙ EFFICIENZA E PIACERE DI GUIDA

Grazie alla nuova piattaforma modulare, Nuove Sandero, Sandero Stepway e Logan vantano motorizzazioni più efficienti, linea aerodinamica più efficace, sottoscocca carenato, peso contenuto per conciliare maggior piacere di guida con riduzione delle emissioni e dei consumi. La gamma delle motorizzazioni benzina, che propone una nuova trasmissione di tipo CVT, si affianca al sistema bi-fuel benzina/GPL ECO-G, una soluzione semplice, affidabile ed economica.

Nuove Sandero, Sandero Stepway e Logan incarnano lo spirito dei loro predecessori. Ad un prezzo sempre imbattibile, i nuovi tre modelli Dacia danno oggi più che mai ai clienti la possibilità di concedersi un nuovo modello al miglior rapporto qualità/prezzo del mercato.

Per ulteriori approfondimenti è disponibile il Dossier Stampa completo NUOVA SANDERO SANDERO STEPWAY E LOGA: ESSENZIALI E CONTEMPORANEE.

CENNI SU DACIA:

Dacia è una Marca del Gruppo Renault, presente in 44 Paesi, soprattutto in Europa e nel Bacino del Mediterraneo. Fondata in Romania nel 1968, la Marca è stata acquisita dal Gruppo Renault. e rilanciata nel 2004 con Logan. Dacia propone auto con il miglior rapporto qualità/ prezzo del mercato. Grazie ai suoi modelli emblematici – Logan, Sandero e Duster – la Marca ha ottenuto un grande successo commerciale. Nel 2019, Dacia ha stabilito un nuovo record con 737.000 veicoli venduti nell’anno. Oggi vanta circa 6,5 milioni di clienti.