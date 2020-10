Exilles, avanzano gli interventi di risanamento del ponte 'Rio Galambra"

Avanzano gli interventi di manutenzione straordinaria attivati sul ponte ‘Rio Galambra’, lungo la statale 24 “del Monginevro” a Exilles, in provincia di Torino.

Per consentire la prosecuzione dei lavori e in particolare il varo di alcune componenti tramite utilizzo di una gru, a partire dalle 21:00 di domani e fino alle 6:00 di sabato 3 ottobre la statale sarà chiusa al traffico tra il km 67,200 e il km 69,160, con transito garantito ai soli mezzi di emergenza e soccorso.

Durante la chiusura i veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate saranno indirizzati sulla viabilità locale del comune di Exilles mentre il percorso alternativo per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate è costituito dalla A32 tra i caselli di Susa a Oulx Est.

