Volvo Cars colloca con successo il suo primo green bond, raccogliendo 500 milioni di euro

I proventi dell’emissione obbligazionaria saranno utilizzati per finanziare la progettazione, lo sviluppo e la produzione di auto completamente elettriche, in linea con il Green Finance Framework recentemente istituito dalla Casa automobilistica. Ogni anno verrà pubblicato un rapporto con l’obiettivo di garantire piena trasparenza agli investitori.

Per questa emissione obbligazionaria, le sottoscrizioni hanno superato di cinque volte il volume di titoli disponibili, a dimostrazione sia dell'attuale domanda del mercato per i prodotti di investimento “verdi” sia della grande fiducia riposta dalla comunità finanziaria nella strategia di Volvo Cars.

"Sono molto soddisfatta che la Casa abbia collocato il suo primo titolo sostenibile riscuotendo un successo notevole", ha dichiarato Carla de Geyseleer, Chief Financial Officer. "La comunità finanziaria ha un ruolo fondamentale da svolgere nel sostenere lo sviluppo sostenibile, compresa la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. A questo proposito, è molto incoraggiante vedere che gli investitori siano così interessati a sostenere il processo di elettrificazione della nostra flotta e la realizzazione dei nostri ambiziosi obiettivi climatici".

Il Green Finance Framework di Volvo è stato esaminato da Cicero - una società leader che offre valutazioni indipendenti e basate sulla ricerca sui quadri di investimento in obbligazioni verdi - ottenendo il rating più elevato, Dark Green, attribuito da questo provider.

Lo scorso anno, Volvo Cars ha lanciato un piano climatico a 360° che si occupa delle emissioni di anidride carbonica derivanti da tutte le sue attività operative e i suoi prodotti, con l’obiettivo ultimo di diventare climaticamente neutrale entro il 2040.

Il piano va oltre la gestione delle emissioni di gas di scarico attraverso l'elettrificazione. La Casa automobilistica si occuperà infatti anche delle emissioni di carbonio nella sua rete di produzione, nelle sue attività operative in senso più ampio e nella sua catena di fornitura, impegnandosi seriamente al riciclaggio e al riutilizzo dei materiali.

Come primo passo concreto verso la realizzazione della sua visione per il 2040, la Casa punta a ridurre del 40% l'impronta di carbonio nel ciclo di vita di ciascuna automobile tra il 2018 e il 2025.

Ciò include, per ogni vettura, una riduzione del 50% delle emissioni di gas di scarico, una riduzione del 25% delle emissioni di carbonio operative, anche da parte della produzione e della logistica, e una riduzione del 25% delle emissioni di carbonio nella catena di fornitura.

Il prestito obbligazionario di 500 milioni di euro è stato emesso nell'ambito del programma Euro Medium Term Note di Volvo Cars. Il prestito obbligazionario scade nell'ottobre 2027 e paga una cedola fissa del 2,5 per cento. La data di regolamento è prevista per il 7 ottobre 2020 e le obbligazioni saranno quotate alla Borsa del Lussemburgo. I bookrunner delle operazioni sono stati BNP, SEB e ING.

