Ballottaggi, continua a calare l'affluenza a Venaria e Alpignano

Prosegue la tendenza al ribasso in questa prima giornata di voto per i ballottaggi. In provincia di Torino sono Venaria ed Alpignano le due città chiamate a scegliere il sindaco.

Alle ore 19 ad Alpignano ha votato il 27,23% degli elettori contro il 39,03% del 20 settembre, a Venaria invece si è recato alle urne il 31,28% degli aventi diritto contro il 39,87% di due domeniche fa.

Le urne sono aperte fino alle 23 di domenica e poi di nuovo dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 5 ottobre. A seguire, lo spoglio delle schede che porterà alla proclamazione dei vincitori.