WorldSkills Italy 2020: il Piemonte porta a casa due argenti e un bronzo

Eccellente risultato per i giovani talenti del Piemonte in gara a Bolzano ai campionati nazionali dei Mestieri WorldSkills Italy 2020. Il team ha conquistato ben tre medaglie: due d'argento e una di bronzo! I premiati sono l'acconciatore Andrew Zicarelli, dell'agenzia formativa "FILOS Formazione" di Novara (argento), il grafico multimediale Roberto Annaloro, dell'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "Bodoni Paravia" di Torino (argento) e il cuoco Biagio Taddei, dell'Istituto di Istruzione Superiore "Giovanni Giolitti" di Torino (bronzo). Un risultato di cui essere orgogliosi.

Anche la Competitor Roberta Checchia, cuoca dell'agenzia formativa C.Ia.C. di Ivrea, si è distinta con un quarto posto a un soffio dai primi classificati.

Grande gioia anche per i docenti che hanno seguito i ragazzi nel loro percorso formativo, valutando le prove in qualità di Expert nella giuria nazionale: Eliana Barbera (grafica, agenzia formativa Immaginazione e Lavoro di Torino), Nayibe Vasquez (acconciatrice, Associazione Scuole Tecniche San Carlo di Torino) e Alessandro Ricci (cuoco, Istituto di Istruzione Superiore "Giovanni Giolitti" di Torino).





I campionati nazionali dei mestieri WorldSkills Italy 2020 hanno visto sfidarsi ben 115 giovani studenti e apprendisti delle professioni tecniche, manuali e artigianali. I quattordici giovani talenti piemontesi in gara hanno dimostrato tutta la loro determinazione e caparbietà, in una tre giorni ad alta intensità che li ha visti lottare fino all'ultimo minuto. Grandissima soddisfazione per il "bottino" di questi giorni, che va ad arricchire un medagliere già cospicuo: a ogni edizione dei campionati nazionali infatti il Piemonte ha sempre visto i suoi Competitor sul podio. Un traguardo che conferma la competitività del sistema di istruzione e formazione professionale piemontese.

Il Team Piemonte parteciperà ai prossimi campionati mondiali WorldSkills di Shanghai (Cina) previsti in agosto 2021. Ma un passo alla volta, il prossimo evento che vedrà coinvolto il team sarà EuroSkills Graz (Austria) 2021: un palcoscenico internazionale su cui difendere i colori italiani. See you in Austria!

“Sono molto soddisfatta e orgogliosa dei risultati ottenuti dai nostri ragazzi ai WorldSkills Italy 2020 - ha commentato Elena Chiorino, assessore regionale alla Formazione professionale – che confermano la grande qualità della nostra formazione professionale, nella quale abbiamo investito parecchio e sulla quale intendiamo proseguire a puntare con determinazione e, se possibile, con ancora più energia e azioni mirate ed efficaci. Siamo infatti convinti che soltanto puntando su politiche attive come la formazione, a tutti i livelli, e l'orientamento si possa offrire ai nostri giovani - ma anche ai meno giovani in cerca di lavoro - gli strumenti adeguati ad affrontare con successo le future sfide. Ai ragazzi e ai loro formatori vanno quindi le mie più entusiaste congratulazioni”.

“Bravi ragazzi! Complimenti ai giovani competitor del team piemontese - ha dichiarato Federica Deyme, direttore Agenzia Piemonte Lavoro - che con passione e competenza hanno conquistato le medaglie per il team WordlSkills Piemonte. Complimenti anche agli expert che li hanno allenati e sostenuti. L’ottimo risultato raggiunto da tutta la squadra piemontese conferma che la formazione professionale regionale continua a produrre eccellenze che meritano di essere valorizzate e ancor più potenziate attraverso una vetrina nazionale e internazionale prestigiosa come i campionati WorldSkills”.

“L’emozione che i ragazzi riescono a trasmettere durante questa competizione – ha precisato Giampietro Ferrarese, responsabile WorldSkills Piemonte - è sempre tanta e mi conferma quanto sia bello e fondamentale il lavoro che giorno dopo giorno svolgiamo in APL. Ancora una volta la formazione professionale piemontese si è distinta arricchendo il medagliere con due argenti e un bronzo. Il nostro compito adesso sarà preparare al meglio i ragazzi per i prossimi campionati europei e poi per i mondiali. Il team Piemonte guarda avanti!”.