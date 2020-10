VinFast ha annunciato ufficialmente VinFast President , il modello SUV in edizione limitata disegnato da Pininfarina

Progettata da Pininfarina, VinFast President è un'auto speciale di alta classe e prodotta solo in quantità limitate di 500 unità, esclusivamente per il mercato vietnamita. Questa vettura ha un prezzo di 3,8 miliardi di VND (~ 164K USD) per i primi 100 clienti e 4,6 miliardi di VND (~ 198K USD) per i prossimi clienti. Questa vettura è il capolavoro di VinFast, che mira a clienti pionieri, che hanno la capacità di guidare, influenzare, condividere la visione e hanno una forte volontà di crescere fortemente come ciò che VinFast sta perseguendo.

VinFast President è un ulteriore passo nella collaborazione tra VinFast e Pininfarina. La casa di design italiana ha già sviluppato il design esterno e interno della berlina LUX A2.0 e del SUV LUX SA2.0 e ha prodotto nel suo atelier di Cambiano, Torino, le due show car che VinFast ha presentato al Salone di Parigi 2018. Pininfarina ha definito per VinFast un'identità di marchio riconoscibile e sviluppato un linguaggio di design specifico, come l'esclusivo logo V nella griglia, che fa riferimento al paese del Vietnam, così come i marchi Vingroup e VinFast.

VinFast President può essere visto come uno dei SUV più potenti al mondo. Il capolavoro ha un motore V8 da 6,2 litri, capacità massima di 420 cavalli, coppia massima di 624 Nm. In combinazione con un cambio automatico a 8 velocità e un sistema di trazione integrale a tempo pieno, VinFast President può accelerare da 0 a 100 km / h in 6,8 secondi, raggiungendo una velocità massima di quasi 300 km / h.

In termini di esterno, VinFast President ha un design maestoso, elegante e potente di Pininfarina. Le venature in rilievo sul capo o sui lati conferiscono all'auto una bellezza aerodinamica, insieme a dettagli iconici come le luci di striscia a LED anteriori, posteriori e il logo a forma di V. La griglia è progettata a forma di diamante per accentuare l'alta classe, mentre l'ampia cavità d'aria sul capotasto esalta l'aspetto forte dell'auto. Il clou della parte posteriore di VinFast President è una coppia di grandi doppi tubi di scarico sportivi, che supportano efficacemente il motore V8 che funziona senza intoppi e raggiunge prestazioni ottimali.

Oltre ai punti di base, VinFast President è anche colpito da dettagli lussuosi e sofisticati rivestiti in colore oro, bronzo rame, canna di fucile o argento metallizzato sul logo, portapacchi, bretelle delle porte, gradini dell'auto, ruota, paraurti anteriore e posteriore e 18 colori della vernice esterna che i clienti possono scegliere.

In termini di interni, VinFast President sottolinea il comfort sia del guidatore che dell'occupante del sedile posteriore con funzioni di massaggio, riscaldamento e ventilazione per la prima e la seconda fila. In particolare, la seconda fila di sedili è molto spaziosa con uno spazio per le gambe maggiorato fino a 20 cm rispetto al modello Lux SA2.0.

Tutti i sedili sono rivestiti con pelle Nappa di prima qualità da fornitori esclusivi di pelle - Eagle Ottawa, il legno impiallacciato di alta qualità prodotto in Italia al President. Avendo una struttura a vortice naturale, il rivestimento in legno di ogni VinFast President avrà un pattern completamente diverso, creando anche un "proprio ID" per ogni veicolo, garantendo l'esclusività di ogni auto.

Lo spazio di intrattenimento è stato aggiornato con un ampio display multifunzione da 7 pollici, uno schermo centrale da 12,3 pollici e 13 altoparlanti di fascia alta. Tutti i dettagli portano una qualità commisurata, che segue la missione di "macchina per i leader" al presidente di VinFast.

All'evento di lancio, la signora Nguyen Thi Van Anh - Vice Direttore Generale Permanente di VinFast Company ha dichiarato: "President è una linea di prodotti che rappresenta l'alta classe e la qualità di VinFast, è anche la nostra affermazione al mondo della capacità di produzione automobilistica vietnamita . Vogliamo dedicare questo meraviglioso prodotto e i servizi di assistenza clienti di prim'ordine di VinFast a persone vietnamite che hanno uno spirito pionieristico e forte. Questo è anche il motivo per cui VinFast produce solo un numero limitato di 500 auto per garantire che questo capolavoro sia degno del suo proprietario ”.

Oltre al lancio del presidente VinFast in Vietnam, VinFast continua a concentrarsi sulla ricerca e sviluppo di modelli EV per raggiungere l'obiettivo di esportazione nel mercato statunitense entro il 2021.