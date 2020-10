Vittoria del Torino For Disable nel triangolare di Novara

Il Torino FD ha vinto il triangolare di calcio a sette organizzato dal Novara FS che si è svolto sabato 3 ottobre nell'impianto del Novara Academy.

Una vittoria raggiunta grazie a tre risultati a favore: la prima sfida del quarto livello è finita 4-0 contro l'Associazione Emiliano Mondonico, la seconda del sesto livello contro il Novara 5-0, e la terza del quarto livello sempre contro il Novara 5-2.

La prima partita si è chiusa nel primo tempo sul 2-0 per i granata grazie al gol di Cipriano Bartolo, nuovo acquisto fondamentale in tutti gli scontri. È lui a sbloccare il risultato al settimo minuto, raddoppia poi Said El Kabbouri su passaggio di Claudio Girardi. Alla ripresa mettono il risultato al sicuro Mirco Scrivano e Alessandro Genta per il 4-0 definitivo.



Il sesto livello domina per tutta la partita contro il Novara iniziando ad andare in rete già dai primi minuti grazie al giovane Mohamed El Kabbouri, ci pensa poi Emanuele Bonanno a chiudere il primo tempo sul 2-0. Il secondo tempo vede Alessandro Angotti andare a segno due volte in pochi minuti.



L'ultima parte della gara è un continuo pressing granata in cui Marco Cravero spreca più volte dei palloni e solo a pochi minuti dalla fine riesce a segnare il 5-0 definitivo. Ottima prestazione anche del portiere Fabrizio Pautasso che conclude il torneo senza aver preso gol, una certezza tra i pali anche per questa stagione.



L'ultimo match del quarto livello è contro i padroni di casa e si conclude 5-2. Le squadre vanno a riposo sull'1-0 grazie al gol di Bartolo. Alla ripresa ci pensa Said El Kabbouri a portare i granata sul 3-0 con due palloni messi dentro grazie a due passaggi perfetti di Girardi. Bartolo segna il 4-0 ma non è finita: i granata sembrano mollare un po' e il Novara ne approfitta per segnare due gol in pochi minuti.



Ma quasi allo scadere del tempo El Kabbouri serve Bartolo che mette in rete il quinto gol per il 5-2 definitivo. "Una vittoria che ci dà morale - spiega il mister del quarto livello Michele Del Vecchio - La squadra ha voglia di vincere e i risultati ci sono. Contro il Novara abbiamo visto che non si deve mai abbassare la guardia".



Presente alla premiazione anche Clara Mondonico, figlia di Emiliano: "Ringraziamo Clara e Daniele Colognese del Novara per l'invito - spiega Claudio Girardi, fondatore e giocatore del Torino FD - Quest'anno la squadra è motivata e vogliamo continuare su questa strada"