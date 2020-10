Nuovo Suv C5 Aircross Hybrid: la gamma e le offerte in Italia

SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in è il primo modello HYBRID PLUG-IN Citroën. Rappresenta il Silent Urban Vehicle in classe ë-Comfort, il primo veicolo del processo di elettrificazione della Marca che propone un’offensiva elettrificata sul 100% della gamma entro il 2025.

SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in abbina tutti i vantaggi di una guida 100% elettrica per gli spostamenti quotidiani alla versatilità e all'autonomia del motore termico per i viaggi più lunghi, unendo i vantaggi delle due motorizzazioni in modalità ibrida.

1. LA GAMMA IN ITALIA

Già riferimento in termini di comfort nelle sue versioni termiche, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In raggiunge una nuova fase nel programma Citroën Advanced Comfort®, grazie alle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®, ai sedili Advanced Comfort e alle sue 20 tecnologie di assistenza alla guida.

Si distingue per:

VERSATILITÀ : una guida ispirata dall’utilizzo dei nostri clienti, con zero emissioni di CO 2 nel quotidiano in modalità 100% elettrica (55 km i di autonomia) e un’autonomia illimitata per i tragitti più lunghi, grazie al motore a benzina.

SILENZIO A BORDO : un viaggio in modalità elettrica in totale serenità in un ambiente ovattato, senza rumore o vibrazioni.

ESPERIENZA DI GUIDA TOP DI GAMMA : prestazioni elettrizzanti grazie all’abbinamento di un motore benzina PureTech 180, di un motore elettrico da 80 kW e di un cambio automatico elettrificato ë-EAT8, per 225 cv di potenza complessiva e 320 Nm di coppia disponibile immediatamente.

INTUITIVITÀ : un ecosistema tecnologico completo, semplice e intuitivo, che include la gestione automatica delle modalità di guida, una ricarica semplificata e un portale di servizi connessi dedicati.

Grazie alla sua modularità di riferimento, SUV C5 Aircross Hybrid è il più modulabile del suo segmento: 3 sedili posteriori individuali, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili a scomparsa, con un volume del bagagliaio Best in Class da 460 l a 600 l.

La gamma di SUV C5 Aircross Hybrid in Italia si declina in due versioni, Feel e Shine.

SUV ENERGICO DAL CARATTERE UNICO

Offre un’ampia possibilità di personalizzazione per un totale di 39 combinazioni esterne, grazie a:

La gamma di 7 tinte per la carrozzeria , che includono: Natural White (Pastello), Pearl White (Perlato), Steel Grey, Platinum Grey, Pearl Black, Emerald Crystal e Red Volcano.

4 Pack Color , inserti colorati che conferiscono ulteriore personalizzazione ed eleganza e che si ritrovano negli Airbump ® e nella zona inferiore del paraurti anteriore. Sono disponibili in opzione nella tinta inedita Electric Blue, che rappresenta l’Ibrido plug-in, che si aggiunge ai Pack Color White, al Pack Color Deep Red e al Pack Color Silver (quest’ultimo di serie su entrambe le versioni).

Il tetto a contrasto Black , che comprende le calotte dei retrovisori Black. In opzione su tutte le versioni, è disponibile in abbinamento a tutti i colori della carrozzeria, ad eccezione del Natural White e del Pearl Black.

Per un ulteriore livello di personalizzazione, 3 tipi di cerchi in lega dalle linee eleganti e grafiche: 18’’ SWIRL di serie a cui si si aggiungono, in opzione sulla versione Shine, i Cerchi in lega 19” ART (Diamantati, biton neri e satinati) e i Cerchi in lega 19” ART Black.

La personalizzazione prosegue nell’abitacolo con 4 diversi rivestimenti interni, accoglienti ed eleganti, dai materiali raffinati e dettagli alto di gamma, tutti con sedili Advanced Comfort:

Interni in tessuto /TEP WILD GREY EVO con plancia di bordo in TEP grigio scuro, console centrale in TEP grigio chiaro, appoggia gomiti laterali e centrali in TEP grigio chiaro, sedili Advanced Comfort con fascia sugli schienali rossa.

Interni pelle / tessuto METROPOLITAN GREY , con plancia di bordo in TEP grigio scuro, console centrale in TEP grigio chiaro, appoggia gomiti laterali e centrali in TEP grigio chiaro, sedili Advanced Comfort con fascia sugli schienali grigio chiaro.

Interni pelle / tessuto METROPOLITAN BEIGE, con plancia di bordo in TEP grigio chiaro, console centrale in TEP beige, appoggia gomiti laterali e centrali in TEP beige, sedili Advanced Comfort con fascia sugli schienali grigio scuro.

Interni Pelle Nappa HYPE BROWN , con plancia di bordo marrone Mustang, rivestimento del volante in pelle Nappa Mustang, console centrale Mustang Brown, cupolino del quadro strumenti e appoggia gomiti laterali e centrali in Mustang Brown, sedili Advanced Comfort con fascia sugli schienali in Alcantara grigio chiaro. Comprende: sedile conducente con regolazione elettrica, regolazione lombare pneumatica e funzione MEMO, sedili anteriori riscaldabili e massaggianti e Ricarica dello smartphone wireless.

Oltre all’importante superficie vetrata che avvolge l'abitacolo a 360°, SUV C5 Aircross Hybrid Plug-In offre in opzione il tetto in vetro panoramico apribile con tendina elettrica sequenziale.

SUV C5 Aircross Hybrid Plug-In offre una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia, con 20 tecnologie al servizio della sicurezza e del comfort a bordo, per facilitare la guida con qualunque condizione all’esterno.

La versione Feel offre di serie una serie di equipaggiamenti e di tecnologie tra cui: i cerchi in lega 18’’ SWIRL, Caricatore OBC (On Board Charger) 3kW Monofase, Cavo di ricarica T2 per presa domestica, Citroën Connect Box con Citroën Connect NAV DAB, Climatizzatore automatico Bizona, Fari fendinebbia con funzione Cornering Light, Pack Safety 5* Euro NCAP (che include: Active Safety Brake con RADAR, Allerta Rischio Collisione, Avviso di superamento della linea di carreggiata, Coffee Break Alert, Regolatore e limitatore di velocità, Riconoscimento dei cartelli stradali, Sistema attivo di sorveglianza dell’angolo morto), Keyless Access &Start, Retrocamera Vision 180°, Sedili Citroën Advanced Comfort, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions (PHC) TM, Touch Pad 8'' con funzione Mirror Screen, Vetri posteriori oscurati.

La versione Shine aggiunge di serie: Fari Full LED, Griglia superiore della calandra Nero Brillante, Interni in pelle/tessuto Metropolitan Grey con ambiente Nixon Grey; Pack Drive Assist (che include Regolatore di velocità Attivo con funzione STOP & GO; Driver Attention Alert con funzione video; commutazione automatica dei fari; Riconoscimento esteso dei cartelli stradali), Pedaliera e poggiapiede in alluminio con Soglie porta in Acciaio Inox.

In opzione, a seconda della versione, sono disponibili i seguenti equipaggiamenti:

Hands Free Tailgate, il sistema di apertura del portellone automatico senza mani; la Citroën Connected CAM; il caricatore OBC (On Board Charger) 7KW monofase; il Park Assist 360°, che include il sistema di telecamera Vision 360 e la funzione di parcheggio automatico Park Assist; la ricarica wireless per lo smartphone; il sistema Highway Driver Assist, sistema di guida semi-autonoma; il Cavo di ricarica modalità 3 Monofase da 7,4 KW, disponibile come accessorio.

2. LE OFFERTE IN ITALIA

Per soddisfare le esigenze di utilizzo di una clientela diversificata, oltre alla soluzione dell’acquisto, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid è disponibile con numerose offerte di utilizzo, dal finanziamento al noleggio.

ACQUISTO: FINO A 9.000 EURO DI ECOBONUS ROTTAMAZIONE

Grazie alla sua tecnologia Hybrid plug-in, con ricarica esterna, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid offre la possibilità di beneficiare di interessanti incentivi statali. Un vantaggio che, in base alle diverse Amministrazioni locali, si può sommare, ad esempio, all’accesso alle ZTL gratuito (o con pedaggi ridotti) oppure al parcheggio gratuito nelle zone di sosta a pagamento e nei posti residenti.

Per quanto riguarda l’acquisto, il prezzo in promozione di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid è pari a 32.900 euro, grazie all’ECOBONUS ROTTAMAZIONE di Citroën di 9.000 euro sul prezzo di listino, comprensivo di Ecobonus statale auto 2020.

ESCLUSIVO FINANZIAMENTO “SIMPLY WITH YOU”

La Marca Citroën considera le persone come la principale fonte di ispirazione e per loro rinnova costantemente le sue proposte, in termini di prodotti e di servizi. Con questo approccio, per rispondere alle esigenze di mobilità dei suoi Clienti e offrire loro maggiore serenità, Citroën propone il finanziamento “Simply with you”, disponibile per tutte le motorizzazioni di SUV Citroën C5 Aircross, termiche e plug-In Hybrid, che consente al Cliente grande flessibilità al momento dell’acquisto.

Si tratta di un’offerta molto vantaggiosa, che prevede la garanzia del valore futuro della vettura al termine del finanziamento e la sicurezza della copertura integrativa che assicura il rispetto delle scadenze. Alla scadenza, il Cliente potrà scegliere in totale libertà se tenere, sostituire o restituire la propria Citroën. Inoltre il servizio garantisce massima flessibilità di durata e chilometraggio a disposizione, per una maggiore serenità per i Clienti.

A partire da ottobre, sulla versione FEEL di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid, è disponibile la formula di finanziamento “SIMPLY WITH YOU”, della durata di 36 mesi e 30.000 chilometri, che prevede, il versamento di un anticipo di 5.000 euro e il pagamento di 35 rate mensili da 259 euro (TAN 5,49% TAEG 6,46 %), e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 22.424,5 €.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FREE2MOVELEASE® PER CLIENTI PRIVATI

Per i Clienti privati, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid PLUG-IN 225 Ë-EAT8 FEEL è disponibile anche con un’offerta di noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® della durata di 36 mesi e 30.000 Km, con un primo canone pari a 4.918 € IVA inclusa e 35 canoni mensili da 329 € IVA inclusa. Il canone mensile include: assicurazione RCA, antifurto con polizza incendio e furto; manutenzione ordinaria e straordinaria; assistenza stradale 24h/24; auto sostitutiva in caso di guasto; Assicurazione “PSAWeCare” (che copre i rischi derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica, incluso COVID-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del contratto di Noleggio a lungo termine).

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FREE2MOVELEASE® PER CLIENTI BUSINESS

Per i Clienti Business, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid PLUG-IN 225 Ë-EAT8 FEEL è disponibile con un’offerta di noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® della durata di 36 mesi e 45.000 Km, con un primo canone pari a 4.596 € IVA esclusa e 35 canoni mensili da 279 € IVA esclusa. Il canone mensile include: assicurazione RCA, antifurto con polizza incendio e furto; manutenzione ordinaria e straordinaria; assistenza stradale 24h/24; auto sostitutiva in caso di guasto.