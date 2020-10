Musli, museo della scuola e del libro per l'infanzia: dall'Unicef un riconoscimento di "amicizia"

Secondo riconoscimento dell’anno per il MUSLI, il Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia con sede a Palazzo Barolo a Torino. Dopo il Premio Andersen 2020, il Museo ha ricevuto dal Comitato provinciale di Torino per l’UNICEF l’attestato di merito “Museo Amico dell’UNICEF”, per le significative attività e proposte educativo-didattiche realizzate a tutela del diritto dei minori, all’istruzione e alla conoscenza della storia della Scuola italiana e della sua evoluzione.