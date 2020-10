Migranti in quarantena protestano in corso Umbria a Torino

Tensioni in corso Umbria angolo via Ascoli, nel quartiere di San Donato, dove una decina di immigrati, in quarantena per il coronavirus e ospiti in una struttura di accoglienza, nelle vicinanze della chiesa Stimmate di San Francesco, per protesta sono scesi in strada.

Sul luogo sono intervenute diverse pattuglie della polizia e un'ambulanza del 118. Gli agenti stanno cercando di riportare la calma, la situazione è in evoluzione.

"Intollerabili i disordini in Città causati da immigrati che violano la quarantena, senza il minimo rispetto per il prossimo e per le leggi. Appendino faccia tutte le verifiche necessarie per tutelare la salute dei torinesi". Così Andrea Cerutti, vicepresidente della Lega in consiglio regionale, sulla protesta messa in atto nel quartiere San Donato, a Torino, da una decina di migranti scesi in strada nonostante fossero in quarantena per Covid.

"Non possiamo nascondere la nostra preoccupazione - conclude Cerutti - di fronte al fatto che questo tipo di episodi possa ripetersi con ancor più frequenza a causa del colpo di spugna inferto dal governo ai decreti sicurezza di Salvini".

"E' inaccettabile quanto avvenuto oggi in San Donato. Pugno di ferro contro gli immigrati che violano la quarantena: in un momento così difficile, con tanti italiani costretti a sacrifici economici e lavorativi, è inaccettabile che chi si trova sul nostro territorio, da straniero, si permetti di violare le regole. Non sono immigrati: sono delinquenti", dichiara Enrico Forzese di Fratelli d'Italia.