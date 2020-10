Torino beffata: “European green capital 2022” sarà la città di Grenoble

La Città di Grenoble si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento “European Green Capital 2022” avendo la meglio su Torino e sulle altre città finaliste (Tallin e Dijon). Lo ha comunicato il commissario UE con delega all’Ambiente - Virginijus Sinkevičius - nella cerimonia di premiazione in diretta streaming da Lisbona, capitale verde per l’anno in corso.

Il riconoscimento, assegnato ogni anno dalla Commissione Europea, premia la città con più di 100mila abitanti che riesca a distinguersi come esempio virtuoso nella tutela dell’ecosistema urbano e nell’impegno per la riduzione dell’impatto dei cambiamenti climatici.

“Faccio i complimenti alla Città di Grenoble, Capitale Verde Europea per il 2022, come a Tallin e Dijon arrivate insieme a Torino fino alla finale, selezionati dalla rosa iniziale di 18 città candidate. ha affermato l’Assessore all’Ambiente Alberto Unia. Ci accomuna un grande lavoro, riconosciuto dalla stessa Commissione Europea, per far fronte alle sfide della sviluppo sostenibile e diventare città resilienti e capaci di offrire la migliore qualità di vita ai propri cittadini. Siamo orgogliosi dell’impegno messo in campo per raggiungere questo primo risultato che, tra l’altro, ci consente di entrare a far parte della rete delle città finaliste e che rappresenta un’occasione unica di scambio e di apprendimento di buone pratiche ambientali con altre città europee".

Le città finaliste e la vincitrice entreranno infatti a far parte dell’“European Green Capital Network”, una rete esclusiva che darà loro la possibilità di condividere le migliori pratiche, di discutere le sfide e di creare soluzioni per uno sviluppo urbano sostenibile di impatto, e che rappresenterà le città europee nei processi politici rilevanti.

Torino è la prima città italiana ad essere arrivata in finale nel premio. Il dossier di candidatura, disponibile sul sito del Comune, ha esposto nel dettaglio le attività realizzate negli anni per affrontare le sfide e per migliorare i propri parametri ambientali, il programma di attività per disegnare un futuro più sostenibile e per progettare una città resiliente.

Un focus importante della seconda fase della candidatura è stato riservato all’elaborazione di una campagna di comunicazione e di coinvolgimento dei cittadini sulle attività a tematica green da qui al 2022 con il motto: “Greener TOgether!”.

Per sostenere la candidatura in questi mesi sono già state messe in atto alcune iniziative per informare e coinvolgere in modo attivo e partecipato i cittadini. Sul sito della Città è online una pagina web dedicata (www.comune.torino.it/torinosostenibile/ )in cui è disponibile la documentazione sul tema - tra cui il dossier di candidatura a European Green Capital, il piano di azione “Torino 2030 Sostenibile e Resiliente” e il “Piano di Resilienza Climatica” - ma anche comunicazioni rivolte direttamente alla cittadinanza, come un documento con le FAQ (Frequently Asked Questions) sulle misure per il miglioramento della qualità dell’aria in città.