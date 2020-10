Premio "Mattia Serafini", il Centro Congressi Unione Industriale celebra il gentile comunicatore amato da tutti

Un riconoscimento per ricordare un ragazzo amato da tutti, gentile e in grado di portare competenze e innovazione all'interno del mondo industriale torinese: è stato presentato questa mattina presso il Centro Congressi dell’Unione Industriale il premio Mattia Serafini, giovane social media manager scomparso a soli 36 anni in un incidente appena un anno fa.

L’iniziativa, la prima di questo genere sul territorio nazionale, premierà la miglior comunicazione social di un’opera editoriale: la campagna di promozione di un libro attraverso i social media. “Mattia è stata una persona meravigliosa che ci manca tantissimo: ha portato cambiamenti. Vogliamo intitolare a lui un premio, è il modo di ricordarlo e di onorare il suo grande lavoro” è il pensiero del presidente del Centro Congressi, Cristina Tumiatti.

Commosso l’amministratore delegato Giancarlo Bonzo: “Mattia per me era come un figlio, in dieci anni ha saputo farsi apprezzare per modestia, stile e professionalità. È stato definito il gentile comunicatore. La sua perdita ha rappresentato un enorme vuoto e non potevamo restare fermi senza fare qualcosa”. Da qui l’idea di organizzare un premio legato alla cultura e al giornalismo per ovviare a quel vuoto promozionale che segue la pubblicazione del libro. Una sorta di stimolo per le case editrici, così invogliate nel promuovere la propria creatività attraverso strategie e compagne specifiche innovative di lancio che vadano al di là dei canali tradizionali.

Il premio Mattia Serafini si avvale del patrocinio della CCIAA di Trono e dell’ordine dei Giornalisti del Piemonte, si riferisce a libri pubblicati tra il giugno 2019 e il giugno 2020 e consiste in un premio in denaro di 5.000 euro. Il contributo verrà destinato alla casa editrice, ma sarà vincolato alla persona che avrà ideato la campagna social. Il materiale dovrà essere inviato dal 1 settembre al 30 ottobre tramite Google Drive al link https://bit.ly/premio_Mattia_Serafini o tramite WeTransfer alla mail centro.congressi@ui.torino.it. La premiazione avverrà durante il ciclo invernale dei Caffè Letterari giovedì 10 dicembre alle ore 18.

Tra lacrime ed emozione per il ricordo di un ragazzo speciale, l’iniziativa è sta particolarmente apprezzata anche dal papà di Mattia, Giorgio Serafini: “Quanto state facendo per onorare la memoria di mio figlio è fantastico, ve ne siamo grati. Mattia credeva fortemente in questo lavoro, questa iniziativa è unica”.