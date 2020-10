Fiera del disco di Torino: domenica 11 ottobre appuntamento in piazza Madama Cristina

Cancellata la tradizionale edizione primaverile a causa dell’emergenza sanitaria, la Fiera torna in Piazza Madama Cristina domenica 11 ottobre. Vi torna naturalmente in piena sicurezza, con stand più distanziati e spazi più ampi per espositori e pubblico e tutti gli accorgimenti per godersi senza problemi un autentico “assembramento” di musica da collezione (l’unico consentito, quel giorno!).

Nel frattempo, in questi ultimi 6 mesi, molto è cambiato anche nel modo di fruire la musica- anche a causa del lockdown: è aumentato il consumo di musica in streaming (passato dal 66 all’80% del totale), ma - sorpresa - i dati mostrano che sono aumentati anche la produzione ed l consumo di dischi in vinile, con un crollo deciso dei CD (i quali sembravano i trionfatori assoluti del decennio passato). Fino a far registrare negli USA, per la prima volta dagli anni ’80, un dato storico: la vendita di vinili ha definitivamente sorpassato quella dei CD.