Meteo, temperature in forte ribasso a Torino e provincia per l'arrivo di aria molto fredda

Temperature in forte ribasso: ecco cosa dobbiamo aspettarci per il meteo del fine settimana. L'anticiclone atlantico si sta posizionando verso la Groenlandia favorendo la discesa di aria fredda durante il weekend. Il Nord Ovest beneficerà dello scudo alpino, con rinforzo dei venti e solo rovesci di pioggia sparsi su ponente ligure, cuneese, astigiano e torinese.

La colonnina di mercurio scenderà di molto da domenica sera , con valori minimi lunedì più simili a quelli del mese di Novembre, con incognita maltempo più organizzato da metà della prossima settimana.

Possibili rovesci sparsi sabato sera su Liguria di ponente e cuneese in estensione domenica pomeriggio a torinese e astigiano. Minime in pianura intorno 9-10°C e massime 20-21°C. In pianura venti forti da Nord in rinforzo sui rilievi settore settentrionale del Piemonte.

Da lunedì 12 ottobre, cielo irregolarmente nuvoloso termometro in calo e valori in pianura intorno ai 2°C.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino