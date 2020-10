Nichelino, ladri di biciclette arrestati da un carabiniere fuori servizio

I ladri di biciclette esistono anche nel terzo millennio, non sono solo un ricordo dello storico film di Vittorio De Sica. Un carabiniere della compagnia di Moncalieri, libero dal servizio, ne ha fermati due nella giornata di ieri.

Il militare si era recato a fare la spesa a Nichelino, presso il centro commerciale I Viali, ma appena giunto al parcheggio con la propria vettura, ha visto arrivare uno scooter con due uomini a bordo. Si guardavano intorno con fare sospetto e il carabiniere ha subito capito che i due non avevano buone intenzioni. Uno dei giovani ha prelevato una tronchesina dal portaoggetti, dirigendosi verso una bicicletta lì parcheggiata, iniziando a tagliare la catena che la legava agli stalli.

Nel frattempo, il militare aveva chiamato una pattuglia dell’Arma in servizio che è giunta prontamente sul posto e ha bloccato entrambi i ladri. Gli autori del reato, due italiani di 35 e 28 anni, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del processo per direttissima.

La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario, per una storia finalmente a lieto fine.