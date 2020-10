Nuova Jaguar XF: elegante, lussuosa, connessa

La nuova XF è una vettura dal design decisamente britannico e molto contemporaneo, che è stato abbinato alla migliore ingegneria automobilistica del suo tempo.

Un motore diesel Ingenium 2,0 litri turbo a quattro cilindri di nuova generazione, con tecnologia MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle), e un avanzato propulsore benzina Ingenium di 2,0 litri sempre a quattro cilindri, caratterizzano la nuova Jaguar XF donandole una maggiore efficienza e prestazioni ancora più elevate.

Gli esterni presentano un nuovo paraurti anteriore con prese d'aria più grandi e posizionate più in basso per una maggiore ampiezza visiva, ulteriormente incrementata da una griglia frontale più ampia caratterizzata da un disegno della rete con elementi ispirati allo storico logo Jaguar. Le prese d’aria laterali presentano ora l'iconico emblema del Jaguar Leaper, a dimostrazione dell'eccezionale attenzione ai dettagli che caratterizza l'intero veicolo.

I nuovissimi fari quadrupli, super sottili e totalmente a LED, con luci diurne DRL (Daytime Running Light) a “Double J”, sono disponibili con tecnologia Pixel LED opzionale. Grazie alla funzionalità Adaptive Driving Beam, che analizza la strada da percorrere e adatta automaticamente la luce abbagliante tenendo conto del traffico in arrivo o dei segnali stradali, il sistema è in grado di creare differenti modelli di fascio luminoso selezionando diversi segmenti di LED, per ottimizzare la visibilità senza distrarre gli altri guidatori.

La tecnologia Premium LED è di serie su tutta la gamma e, sui modelli SE e HSE, è disponibile con l’Auto High Beam Assist, che utilizza la telecamera anteriore per passare automaticamente dalla luce abbagliante a quella anabbagliante, evitando di offuscare la vista dei guidatori in arrivo dalla direzione opposta. Un ulteriore upgrade è rappresentato dagli indicatori di direzione animati, disponibili come optional.

I miglioramenti stilistici previsti nella parte posteriore includono un paraurti più ampio e un sotto paraurti in tinta con la carrozzeria, che visivamente ribassa l’aspetto dell'auto. Sulla XF Berlina sono presenti anche delle cornici scure nelle luci posteriori.

Nell’audace allestimento R-Dynamic, la nuova F-PACE presenta una serie di elementi stilistici molto distintivi che ne accentuano il look maggiormente focalizzato sulle prestazioni. Tutti i modelli sono disponibili con l’opzionale Black Exterior Pack che, attraverso specifici elementi con finitura Gloss Black, dona un aspetto ancora più dinamico alla vettura.

Gli interni della nuova XF sono stati completamente rinnovati all’insegna di un maggior livello di lusso, raffinatezza, comfort e connettività. Il nuovo design del cockpit è stato reso più audace e dinamico, con una maggiore focalizzazione sul guidatore. Una nuova console centrale sportiva, dal profilo più deciso, si estende fino al cruscotto e incorpora un caricatore wireless opzionale con amplificatore di segnale telefonico.

Protagonista dei rinnovati interni è il nuovo touchscreen HD da 11,4 pollici con schermo ricurvo montato centralmente, che è stato perfettamente integrato in un elegante alloggiamento in lega di magnesio, con il quale è possibile gestire il nuovo sistema di infotainment Pivi Pro. Autentiche finiture, comprese le impiallacciature in legno a poro aperto e l'alluminio, caratterizzano superfici conformate in modo coinvolgente, come l'inserto superiore della portiera e l’ampia copertura a “Pianoforte” che si sviluppa su tutta la larghezza del cruscotto. La retinatura degli speaker incisa a laser e il selettore rotativo metallico del JaguarDrive Control incarnano perfettamente l'attenzione prestata ai dettagli.

Il nuovo Drive Selector, che è solo uno dei tanti bellissimi dettagli dell’auto, presenta una sezione superiore rifinita con cuciture in stile “palla da cricket”, mentre la parte inferiore è realizzata in metallo scolpito con estrema precisione per una maggiore tattilità.

I rinnovati rivestimenti delle portiere, dotati di una nuova maniglia a 360 gradi, permettono un accesso più agevole e una maggiore spazio di stivaggio per bottiglie e altri oggetti.

I nuovi sedili presentano una più ampia imbottitura, una migliore funzionalità per le impostazioni di massaggio e per le più diffuse aree di riscaldamento e raffrescamento. Su tutti i poggiatesta è presente un Jaguar Leaper goffrato, mentre le etichette “Est. 1935 Jaguar Coventry" nei rivestimenti sono un chiaro riferimento alla storia e all'eredità del marchio.

Una serie di avanzate tecnologie garantisce la salute e il benessere di tutti gli occupanti. Opzionale su tutti i modelli, il sistema Cabin Air Ionisation migliora la qualità dell'aria interna grazie alla tecnologia Nanoe, che contribuisce alla rimozione degli allergeni e degli odori sgradevoli. Il sistema ora dispone anche di filtrazione PM2.5 che cattura le particelle ultrafini, compreso il particolato PM2.5, migliorando la salute e il benessere degli occupanti. Per attivare questa funzione, sarà necessario premere semplicemente il pulsante “Purify”.

Le nuove Jaguar XF Berlina e XF Sportbrake sono equipaggiate con una gamma di propulsori Ingenium a quattro cilindri, sia benzina e sia diesel, di nuova generazione. La motorizzazione diesel è dotata della tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV).

La nuova XF viene offerta esclusivamente con un cambio automatico a otto rapporti, abbinato alla trazione posteriore o integrale. Le versioni disponibili sono:

Diesel

MHEV 2,0 litri quattro cilindri turbo da 204 CV, trasmissione automatica a 8 rapporti, trazione posteriore o AWD

Benzina

2,0 litri quattro cilindri turbo da 250 CV, trasmissione automatica a 8 rapporti, trazione posteriore

2,0 litri quattro cilindri turbo da 300 CV, trasmissione automatica a 8 rapporti, trazione AWD

Il diesel da 204 CV eroga una coppia massima di 430 Nm; il sistema MHEV utilizza un dispositivo BiSG (Belt integrated Starter Generator) situato nel vano motore per recuperare l'energia solitamente persa durante le fasi di rallentamento e frenata, che viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 48V situata sotto il vano di carico posteriore. L'energia accumulata viene ridistribuita per supportare il motore durante l'accelerazione, fornendo al tempo stesso una maggiore prontezza e reattività al sistema stop/start.

Sulla XF Berlina con trazione posteriore, il nuovo diesel MHEV da 204 CV consente alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi, con emissioni di CO2 che partono da 115 g/km*, mentre il consumo di carburante arriva fino a 4,9 l/100 km*. La versione XF Sportbrake con trazione integrale è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,0 secondi, producendo emissioni di CO2 a partire da 126g/km* e arrivando ad un consumo di carburante fino a 4,8l/100 km*.

Rispetto alla precedente unità da 180 CV questa motorizzazione, oltre ad un incremento di 24 CV, consente di avere dei ridotti costi di esercizio, evidenziando al contempo un miglioramento delle emissioni e dell'efficienza.

I clienti che preferiscono l’alimentazione a benzina, possono optare tra due livelli di potenza del 2,0 litri 4 cilindri, uno da 250 CV e un altro da 300 CV, che erogano rispettivamente 365 Nm e 400 Nm di coppia massima. Entrambe le versioni sono dotate delle più recenti tecnologie motoristiche, tra cui un turbocompressore twin scroll e un sistema CVVL (Continuous Variable Valve Lift), che assicura prestazioni coinvolgenti e grande efficienza.

Sulla XF Berlina con trazione posteriore, il motore a benzina da 250 CV offre un consumo di carburante di 6,9l/100 km*, emissioni di CO2 da 157g/km* e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi. Sulla XF Sportbrake, sempre con la trazione posteriore, le emissioni di CO2 partono da 160/km*, mentre il consumo di carburante arriva fino a 7,1l/100 km*.

La XF Berlina da 300 CV, disponibile esclusivamente con trazione integrale, accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi.

Tutti i propulsori sono abbinati al cambio automatico Jaguar a otto velocità, che può essere gestito anche utilizzando le levette poste sul volante, per un maggiore coinvolgimento del guidatore.

La nuova XF è dotata dell’avanzata architettura elettronica EVA 2.0 (Electronic Vehicle Architecture), che supporta una gamma di nuove tecnologie per garantire alla XF del prossimo futuro di essere sempre connessa e sempre aggiornata.

L’innovativo sistema d’infotainment Pivi Pro è accessibile tramite il nuovissimo touchscreen HD da 11,4 pollici con vetratura curva. Grazie ad una maggiore limpidezza, lo schermo è tre volte più luminoso e il 48% più grande del modello precedente. Inoltre, le semplificate strutture dei menu consentono ai guidatori di accedere o visualizzare fino al 90% delle comuni attività con massimo due tocchi sulla schermata principale.

Per aiutare i conducenti ad accedere rapidamente alle informazioni principali, la nuova XF è equipaggiata anche con un nuovo Interactive Driver Display HD da 12,3 pollici con grafica aggiornata e un layout configurabile in grado di mostrare le mappe di navigazione a schermo intero con istruzioni dettagliate, contenuti multimediali, elenco contatti o dettagli sull'infotainment.

Inoltre, la tecnologia Head-up Display opzionale, consente alla nuova XF di offrire ai conducenti tutte le informazioni di cui hanno bisogno senza alcuna distrazione.

Il nuovo ed intuitivo sistema d’infotainment è dotato di Apple Car Play® di serie e permette ai clienti di collegare due telefoni contemporaneamente tramite il Bluetooth. Sono disponibili di serie (a seconda del mercato) anche l’Android Auto™. Il sistema di ricarica wireless, con amplificatore del segnale telefonico, consente agli occupanti di caricare rapidamente il proprio smartphone. Il sistema offre anche chiamate più chiare grazie all'ausilio di un'antenna esterna.

Per consentire un avvio istantaneo, il Pivi Pro ha una fonte di alimentazione dedicata che gli consente di essere pronto per l'uso non appena il guidatore si mette al volante.

Nella serie delle tecnologie dedicate al comfort dell’auto è presente anche la funzionalità Software-Over-The-Air (SOTA), che assicura alla XF di poter utilizzare sempre il software più recente. La presenza di questa tecnologia evita al proprietario del veicolo di doversi recare dal proprio rivenditore per installare gli aggiornamenti tecnologici.

La connettività del sistema Pivi Pro è dotata della più recente tecnologia dual-sim, che prevede l’utilizzo di due modem LTE che consentono al sistema di svolgere più funzioni contemporaneamente, come lo streaming multimediale e il download di aggiornamenti SOTA, senza per questo compromettere le prestazioni. La connettività di ultima generazione riduce al minimo le eventuali disconnessioni causate dai campi fuori copertura, ricercando immediatamente il segnale più potente tra i fornitori di rete.

Novità assoluta nel segmento, la tecnologia Active Road Noise Cancellation monitora costantemente le vibrazioni provenienti dalla superficie stradale e calcola il suono di fase opposta necessario per rimuovere il rumore avvertito dagli occupanti. Ciò comporta livelli di rumorosità inferiori all'interno dell'abitacolo e un maggior comfort che aiuta a ridurre la sensazione di fatica, comunemente associata a un'esposizione prolungata al rumore a bassa frequenza. Oltre al monitoraggio degli interni, il sistema ottimizza continuamente le prestazioni per offrire a tutti gli occupanti la migliore esperienza di bordo possibile. Questa tecnologia garantisce anche che il peso del veicolo e le caratteristiche di manovrabilità della vettura rimangano inalterate.

Inoltre, il sistema ClearSight Interior Rear View Mirror** di Jaguar offre al guidatore una visuale senza ostacoli della strada retrostante. Utilizzando una telecamera grandangolare posteriore, il sistema trasmette le immagini a uno schermo ad alta definizione all'interno dello specchietto retrovisore. In questo modo, la visuale del guidatore non viene ostacolata dalla presenza di passeggeri seduti sui sedili posteriori, dalla scarsa illuminazione o dalla presenza della pioggia sul lunotto posteriore.

In aggiunta alla chiave elettronica standard, la nuova XF è disponibile con l’Activity Key di seconda generazione. Questo dispositivo da polso è in grado di bloccare, sbloccare e avviare il veicolo senza che il guidatore debba necessariamente portare con sé una chiave convenzionale.

Per la prima volta, il dispositivo ricaricabile incorpora un orologio e ha una durata della batteria di sette giorni tra una carica e l'altra.

La nuova modalità Guardian Mode (solo per il Regno Unito) utilizza anche un timer per fornire maggiore sicurezza e tranquillità nell’utilizzo dell'app Secure. Guardian Mode consente ai clienti di identificare gli orari in cui il veicolo sarà inattivo, ad esempio durante la notte, e di ricevere notifiche sul proprio smartphone se l’auto viene utilizzata durante questa finestra temporale, avvisando immediatamente l’utente di eventuali movimenti non autorizzati.

La nuova XF beneficia anche di una serie di tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione, come il Clear Exit Monitor, che avvisa sia gli occupanti anteriori e sia quelli posteriori della presenza di un'auto o di un ciclista in avvicinamento quando si accingono a scendere dal veicolo. Inoltre, durante le varie percorrenze stradali, l'Adaptive Cruise Control mantiene automaticamente la distanza impostata dal veicolo che precede.

La Surround Camera 3D Jaguar di ultima generazione di serie offre avanzate funzionalità 3D. Utilizza la più recente tecnologia per fornire maggiori dettagli e una serie di possibilità di visualizzazione in tempo reale durante le fasi di manovra del veicolo.

Con la nuova XF, Jaguar persevera nel suo impegno nella realizzazione di veicoli robusti e al contempo leggeri. Per un maggiore sostenibilità, l'architettura in alluminio della vettura utilizza alluminio riciclato proveniente dalla produzione a ciclo chiuso, il che rappresenta un importante contributo al percorso di Jaguar verso Destination Zero, un mondo con zero emissioni, zero incidenti e zero congestioni.

I clienti XF possono scegliere tra le versioni S, SE e HSE, tutte disponibili con allestimento R-Dynamic. Altro optional su tutti i modelli è il Black Exterior Pack.