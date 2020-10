Forza Italia giovani, Zangrillo: "Stop a personalismi autoreferenziali". Ma i suoi lo attaccano

“Ho letto con stupore il comunicato che Tommaso Varaldo ha rilasciato ai media a commento della nomina del neo coordinatore regionale dei Giovani del partito, Ludovico Seppilli", ha dichiarato in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.

"La minaccia di un'uscita pubblica contro il partito era già avvenuta ieri sera, durante l'incontro di presentazione del neo coordinatore ai vertici locali del partito. Come sempre avviene, nel mondo del lavoro come in politica, quando si deve scegliere una sola persona per un incarico e c'è una rosa di nomi, accontenti uno e scontenti tutti gli altri. Sarebbe stata comprensibile una sana delusione, meno un attacco scomposto nei confronti del nostro partito a fini correntizie e autoreferenziali. La scena alla quale abbiamo assistito ieri, di una persona che ambisce a un ruolo importante e che dopo aver fatto il suo comizio abbandona la sala senza neppure ascoltare le repliche dimostra che la scelta fatta è stata giusta: perché è necessario essere inclusivi e misurati per rivestire certi incarichi. Per quanto riguarda l'attacco alla gestione del partito a livello regionale lo derubrica all'immaturità e a un disegno di terzi che hanno tutto l'interesse a destabilizzare il nostro partito in questo momento particolare, per assicurarsi posizioni in altre formazioni politiche. È da mesi se non anni che assisto ad attacchi di questo tipo nonostante il partito in Piemonte alle ultime europee abbia ottenuto il miglior risultato nel nord e centro Italia. E proprio in questo turno elettorale il nostro partito è stato fondamentale per la vittoria della coalizione a Valenza e Venaria. È ora di mettere da parte le correnti e di lavorare coesi per assicurare al centrodestra quel partito moderato che determina la vittoria o la sconfitta della coalizione. Tutto il resto sono veramente chiacchiere da bar inopportune in un momento in cui tutti i piemontesi stanno vivendo un momento drammatico di pandemia con risvolti sanitari ed economici. Lancio un appello ad abbassare i toni".

"La nomina del coordinatore regionale piemontese dei giovani di Forza Italia nulla aggiunge e nulla toglie alla triste parabola del partito. Si è premiata la fedeltà ai capi, non essendoci più posto in Forza Italia per il merito e la competenza. Il risultato della scelta di Ludovico Seppilli a coordinatore piemontese dei giovani di Forza Italia è sotto i nostri occhi: si è autosospeso dal partito il coordinatore torinese dei giovani e con lui un altro centinaio di iscritti", ha risposto la deputata piemontese Daniela Ruffino.

"Al coordinatore regionale Zangrillo che muove accuse generiche contro qualcuno che vorrebbe destabilizzare il partito, faccio notare che la destabilizzazione di Forza Italia è in atto da qualche anno ad opera di quei milioni di elettori che ci hanno abbandonato facendo altre scelte. Come ben sappiamo in Piemonte dove il partito solo nell’ultimo anno ha registrato decine e decine di defezioni: consiglieri comunali, assessori, sindaci e semplici iscritti. È il risultato inevitabile e atteso di un partito in cui a prevalere è la logica dell’appartenenza al “cerchio magico” del momento: le nomine diventano così un premio fedeltà e non il riconoscimento del merito e della competenza come sarebbe da attendersi in un partito a corto di ossigeno. Quando si riconosce, dopo averla negata per anni, la necessità di celebrare un congresso o di convocare gli Stati generali di Forza Italia mi chiedo con sorpresa e rabbia dove mai fossero questi amici quando chi chiedeva il congresso veniva tacitato con la gentile accusa di essere un traditore o un voltagabbana o ancora di voler scalare il partito. Si è scelto di foderarsi gli occhi per non vedere il declino elettorale, provocato da chi predicava il rinnovamento a patto che fosse lui a rinnovare e gli altri a farsi rinnovare".

Durissimo il commento del parlamentare forzista Osvaldo Napoli: "Tra i molti talenti del coordinatore piemontese di Forza Italia Paolo Zangrillo - ha detto - sicuramente non figurano quelli della politica e dell'amministratore pubblico. Parole come merito o competenza pronunciate da lui si caricano di un significato comico e di involontaria autoironia. Zangrillo non è mai stato eletto ma semplicemente imposto come coordinatore regionale. Trovo risibile l'accusa, vile perché generica e priva di nomi, sulle correnti che minerebbero la salute di Forza Italia".