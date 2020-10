Venaria, il neo sindaco Giulivi alla manifestazione dedicata al modellismo

Sabato 10 ottobre alle ore 10,30, presso la Sala Espositiva comunale in via Mensa 34, il sindaco Fabio Giulivi ha partecipato all'inaugurazione della mostra, organizzata dall'associazione 296 Model Venaria, presieduta da Gennaro Ciotola, in collaborazione con la Pro Loco Altessano Venaria Reale e il patrocinio della Città di Venaria Reale.

"Nel modellismo - ha spiegato Giulivi - c'è un po' tutto. Ci sono i sogni dei bambini, che con perseveranza e pazienza si trasformano nella concretezza degli adulti. Costruire e aprirsi agli altri, anche in tempo di lockdown. Questo è l'esempio del 296 Model Venaria, con la continua propensione alle novità, sintetizzato nell'uso della stampante 3D, che permette di mantenere la precisione di questo hobby, la pazienza e la tradizione, generata da quel bambino che è in tutti noi, che ha fatto il primo sogno con questa arte che si tramanda nel tempo".

"Auspico che queste iniziative continuino, ma - ha proseguito il sindaco di Venaria - non posso esimermi dalla questione Covid. La situazione sta cambiando. I dati dei contagi stanno aumentando. Questo Paese, la città, non possono permettersi un altro blocco totale. Dobbiamo cercare di dare il buon esempio, sia come amministratori sia come cittadini. Usiamo le mascherine, manteniamo il distanziamento. Ripeto, il sistema Paese non può reggere un altro lockdown. Proseguiamo in questo senso, rispettando i vari decreti legge in merito. Invito altresì, a scaricare e usare l'App Immuni, che ci consente, grazie alla sua diffusione a livello nazionale, di monitorare il rischio del contagio. Con l'avvicinarsi dell'inverno, con la frequentazione tra le persone nei luoghi chiusi, è facile che i numeri del contagio aumentino notevolmente".

La mostra, dove si possono ammirare modelli di mezzi militari, automobili, navi e aerei, è ad ingresso gratuito ed è aperta sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020, con i seguenti orari: 9:30-13 e 15-18.