Torino, oggi torna la festa dello sport della Circoscrizione 4

Oggi, domenica 11 ottobre, torna la Festa dello Sport della Circoscrizione 4, organizzata dalla Sottocommissione Sport e Tempo Libero (coordinata da Sonia Gagliano) in collaborazione con associazioni ed enti sportivi aderenti.

Dalle 10 alle 20 troveranno spazio, al Parco della Pellerina di Torino (in Corso Appio Claudio 106), dimostrazioni, prove pratiche aperti a tutte e tutti, oltre a gazebo informativi dove sarà possibile dialogare direttamente con le organizzazioni proponenti. Tra le attività proposte non mancheranno pallavolo, calcetto, scherma, pallacanestro, arti marziali, Tai Ji Quan, yoga, pilates, nuoto, danza, bocce, atletica, ginnastica artistica, lancio dell'accetta e arrampicata: “Uniti – sottolinea - il presidente della 4 Claudio Cerrato – ma distanti, insieme per lo sport in sicurezza e salute. Le associazioni sportive del territorio sono una ricchezza e un patrimonio da tutelare e rafforzare, sono cultura, educazione e lavoro”.

Tantissime le associazioni presenti e più precisamente Unione Sportiva ACLI, Croce Verde Torino, Associazione Nazionale Alpini Gruppo Borgata Parella, Alfieri Basket, Azzurra Sport, Centro Formazione Sportiva CFS, Bocciofila Parco Carrara, Circoletto Rosso, Fuori Onda, Ginnastica Victoria, LaPolismile, Pandha, Polisportiva San Donato, Safatletica, Sala d'Arme del Folle, San Paolo Basket, Sporting Parella, Stimmate Calcio, 5 Pari, Perro Academy, Wellness, Senza Limiti, Kolbe, Sport360°, Accademia della Boxe, Sinombre, UISP, Amici da Sballo, Escape, Ligorio Academy, Dynamic Gym, Yuki, Bici&Dintorni, Club Monopattini Torino, attività Bien Marcher.