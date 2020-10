Chieri, Sicchiero: "A breve attivo un camper per effettuare tamponi 7 giorni su 7"

"Nei giorni scorsi con il Direttore Generale dell’AslTO5, il dottor Massimo Uberti, abbiamo effettuato un sopralluogo e individuato un’area, nei pressi del cimitero, idonea a ospitare un camper destinato ad effettuare tamponi agli adulti, sette giorni su sette. In questo modo si potenzierà l’attività di ‘tamponaggio’ a Chieri. Se tutto funzionerà al meglio, non si esclude di poter ricorrere ad un camper anche per effettuare tamponi a studenti, docenti e personale scolastico". Lo ha detto il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero.

"Come Comune stiamo proseguendo nella ricerca di un locale adatto come hot spot scolastico, che verrebbe così ad aggiungersi a quelli già operativi a Moncalieri e Carmagnola. Ma bisogna essere seri. Non basta un luogo qualsiasi, il locale deve avere precise caratteristiche per poter ospitare tre operatori e due pazienti nel rispetto delle norme sul Covid-19, e due postazioni distanziate, una per caricare i dati sulla piattaforma e l’altra con una poltroncina per eseguire il tampone. Si devono poter prevedere due ingressi, uno in entrata e uno in uscita, così da riuscire a gestire afflussi anche superiori al centinaio di persone da tamponare, accompagnate da uno più parenti. Il locale deve essere riscaldato, e, dovendo i pazienti aspettare all’esterno, occorre una copertura".

"Mi pare evidente che non basta la buona volontà da parte dell’amministrazione, si tratta di individuare un locale corrispondente alle caratteristiche suddette e immediatamente disponibile. Cosa non semplice. Per questo mi rivolgo ai privati: se ritengono di avere a disposizione un locale siffatto, si facciano avanti, l’amministrazione certamente farà la sua parte. Non accetto, invece, che si faccia passare il Comune come insensibile alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie, e meno collaborativo rispetto ad altri. Peraltro, voglio ricordare che i locali che ospitano l’hot spot scolastico a Moncalieri appartengono all’Asl e non sono messi a disponibilità dal Comune, come qualcuno ha erroneamente affermato".