La ministra Azzolina assicura: "Le scuole uno dei luoghi più sicuri, bisogna evitare gli assembramenti fuori"

"Nuove restrizioni se la situazione dovesse aggravarsi? Io non so cosa succederà da qua ai prossimi mesi, però in questo momento la scuola è veramente il posto più sicuro rispetto a tanti altri luoghi. Dobbiamo evitare gli assembramenti fuori, e bisogna far sì che le regole che a scuola si rispettino, possano essere rispettate anche fuori dagli istituti". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina durante una visita a sorpresa questa mattina all'istituto tecnico Cavour di Vercelli.

"Le procedure all'interno delle scuole per il contenimento dei contagi stanno funzionando - ha aggiunto - perché abbiamo lavorato insieme al personale scolastico tutta l'estate, abbiamo fatto lavori di edilizia, abbiamo distribuito mascherine, gel, abbiamo previsto distanziamento".

"C'è da ringraziare tutto il mondo della scuola per il grande lavoro che ha svolto insieme a me quest'estate", ha concluso la ministra Azzolina.