Domenica "Miraflores in shopping", la festa di quartiere per tutta la famiglia

La neonata associazione di commercianti di Mirafiori Sud si prepara a mettere in scena la prima festa di via dell'autunno. Domenica 18 ottobre, dalle 9 alle 20, le vie Pomaretto, Pramollo e Buriasco saranno animate da "Miraflores in shopping": tanti appuntamenti per tutta la famiglia, con negozi aperti e bancarelle a cura dell'Aapicast di Torino.

Dalle ore 15 sfilerà la Filarmonica di Mirafiori con il gruppo The Royal Majorettes. Cureranno poi l'animazione musicale Ottava Nota ed Eventimusica Torino, oltre alle esibizioni della scuola di ballo A.S.D New Silvan School Dance.

E, ancora, le giostre dei Fratelli Moruzzi, bungee jumping e intrattenimento con Angelo Cattaneo di Animiamo Eventi, karaoke e la possibilità di gustare panini, bibite e aperitivi al Monicafè. Per i più piccoli, baby dance e tatuaggi a cura di Lo Scoiattolo in Festa.