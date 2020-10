Il 14 e 16 ottobre vanno online i "Visionary Days"

Il 14 e 16 ottobre, su Zoom e in streaming sulla pagina Facebook di Visionary Days, si discuterà di sistemi sanitari, con un confronto tra quello statunitense e il nostro - tra privato e pubblico - e del futuro dell’economia, con generazioni di giovani che sono sempre più coscienti di sistemi e dinamiche. Si tratta di due appuntamenti di Visionary Talks, una serie di eventi online organizzati dall’associazione Visionary, fondata da un gruppo di studenti del Politecnico di Torino con sede presso le OGR Tech, che si pongono come percorso di avvicinamento a Visionary Days, l’incontro di centinaia di ragazzi e ragazze che si terrà il 21 Novembre in cinque città d’Italia: Torino, Genova, Pavia, Napoli e Firenze.

I Visionary Talks vogliono rompere lo schema asimmetrico tra speaker e partecipanti proponendo un format innovativo, creando un rapporto simmetrico dove ognuno dei partecipanti possa avere il duplice ruolo, quello di chi parla e quello di chi ascolta. Basati sul format del fishbowl - format di discussione interattiva dove i partecipanti si alternano sul palco - Visionary Days ne propone una versione evoluta e completamente digitalizzata. L’obiettivo principale è il dialogo, per creare un ambiente digitale dove le persone siano portate a voler discutere e dire la propria.

LA SALUTE VIENE PRIMA DI TUTTI?

Sistemi sanitari a confronto

14 ottobre alle ore 18.30

sulla piattaforma Zoom e in streaming sulla pagina Facebook di Visionary Days

In collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo

In Europa diamo per scontato il nostro diritto alla salute mentre in USA il sistema sanitario è privato e costoso. In Italia però sentiamo spesso parole come “malasanità”. L’incontro vuole essere una riflessione sulla reale efficienza del nostro sistema quasi totalmente pubblico e sul progresso scientifico, su come - e se - questo potrà aiutarci non solo a prevenire malattie e epidemie ma anche a creare un sistema sanitario più proporzionato e equilibrato.

Interverranno Loretta Bersani, responsabile risorse umane e blogger. Nata e cresciuta in Italia, è laureata in filosofia e ha conseguito un master in gestione risorse. Dal 2013 vive a Houston, Texas, dove, dalla sua pagina Instagram laziadamerica, racconta gli Stati Uniti a chi vive in Italia. Con lei ci sarà Angelo Maria Pezzullo, medico specializzando in Igiene e Medicina Preventiva all'Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) e research assistant nel Dipartimento di Epidemiologia dell'Erasmus MC (Rotterdam, Paesi Bassi).

L’evento è in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo che, ispirata all’agenda 2030 delle Nazioni Unite, opera per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, lavorando al fianco delle istituzioni per promuovere la Cultura come strumento per costruire una società capace di coinvolgere e accogliere le persone. All’interno dell’Obiettivo Cultura della Fondazione Compagnia di San Paolo, la missione Favorire partecipazione attiva promuove azioni che stimolino ciascun individuo al protagonismo nel proprio ruolo di cittadino, incoraggiando la responsabilità individuale e condivisa quale presupposto indispensabile per la costruzione di una società coesa più equa e sostenibile. La Fondazione Compagnia di San Paolo, in collaborazione con il Polo del ’900 insieme a YouTrend, Visionary Days, Club Silencio e Rete Case del Quartiere, ha sviluppato Tu vuo’ fa’ l’americano, un programma articolato che avvicini e segua l’evoluzione del percorso elettorale americano approfondendo temi, sfide e implicazioni di portata globale che riguardano anche la nostra dimensione quotidiana. Per maggiori informazioni https://www.tuvuofalamericano.<wbr></wbr>org/

THE FUTURE OF ECONOMY

Generazioni più coscienti

16 ottobre alle ore 18.30

sulla piattaforma Zoom e in streaming sulla pagina Facebook di Visionary Days

In collaborazione con PHYD

La globalizzazione è oggi, è ovunque, siamo tutti connessi a un unico grande e-commerce globale. Le nuove generazioni ne sono più consapevoli, sanno che per migliorare il sistema devono investire nel loro business locale. Quindi saranno loro a rivoluzionare il vecchio mondo economico? La forma dell’economia del futuro è circolare? Scopo dell’incontro sarà comprendere come un mercato più equo e sostenibile può sorgere nel cuore della piazza di questo grande villaggio globale, su basi solide, in un presente non sempre stabile.

Ne discuteranno insieme: Francesco Armilleri, Millennial classe 1996, laureato in Economia, Mercati e Istituzioni presso l’Università di Bologna. Attualmente è Master Student presso l’Università Bocconi e coordinatore del think-tank Tortuga; Elisa Serafini, laureata in Economia Internazionale dopo una prima laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e Presidente del Forum Economia e Innovazione, il primo incubatore noprofit di politiche pubbliche in Italia. Ha lavorato in varie aziende, tra queste la multinazionale Uber, ed è socia della società innovativa Talent Garden Genova, tra i maggiori centri di ricerca economica a sostegno del libero mercato, e della startup Will; Marcello Ascani, classe 1997, YouTuber & Content Creator.



L’evento è realizzato insieme a Phyd, la nuova digital venture di The Adecco Group nata con la collaborazione tecnologica di Microsoft. Phyd, combina una piattaforma digitale e uno spazio fisico, il cui obiettivo è il miglioramento e la valorizzazione costante e nel tempo delle competenze delle persone per renderle continuamente occupabili. Può essere considerato, metaforicamente, come una palestra professionale, un luogo di accrescimento, uno spazio di compensazione che impatta sulla conoscenza, che agisce sulla consapevolezza delle proprie competenze e aiuta a tracciare percorsi di crescita individuali in linea con il contesto contemporaneo. L'idea alla base è quella di creare una lifelong employability platform basata sul continuo up-skilling e re-skilling delle competenze. Un luogo, fisico e digitale, che mette al centro le persone per renderle più competitive e a prova di futuro.

Entrambi gli appuntamenti inizieranno alle 18.30 con un sondaggio sulla tematica per coinvolgere tutte le persone collegate, seguiranno gli interventi degli speaker e poi verrà lanciata la discussione alla quale, in qualunque momento, i partecipanti potranno prenotarsi tramite la piattaforma Zoom alzando la mano per intervenire e discutere con le altre persone sul palco virtuale.

A moderare gli incontri sarà il giornalista Andrea Daniele Signorelli.

È possibile iscriversi gratuitamente ai due eventi tramite questo link: https://talks.visionarydays.<wbr></wbr>com/

Per la diretta streaming: https://www.facebook.com/<wbr></wbr>visionarydays