Sindacati della scuola protestano in piazza: "Fare il concorso adesso ci espone a contagi Covid" (FOTO e VIDEO)

"La decisione del Governo di avviare in un contesto di emergenza igienico sanitaria, lo svolgimento delle prove del concorso straordinario non produce alcun effetto immediato in termini di assunzioni, mentre espone la scuola e il personale coninvolto a un possibile aumento dei contagi e alla possibilità che molti precari, trovandosi in situazione di contagio o di quarantena come effetto del lavoro che svolgono, siano esclusi dalla partecipazione al concorso". É quanto si legge in un documento condiviso dai sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda, che nel pomeriggio si sono ritrovati dinanzi la prefettura di Torino per chiedere tutele e chiarezza.

"In questo momento - recita il documento - il sistema di istruzione sta fronteggiando l'esigenza di coprire oltre 60 mila posti vacanti non assegnati ai ruoli e un numero di supplenze che supera ampiamente le 200 mila unità. Ormai da mesi viviamo una condizione di assenza generale di disponibilità al confronto da parte del Ministero rispetto alle parti sociali, con il risultato che sul fronte delle assunzioni si è registrato un vero fallimento delle misure annunciate, solo 24 mila posti circa assegnati a fronte degli 84 mila annunciati, mentre sul fronte delle supplenze continuano i disagi deterinati dai ritardi e dagli errori nelle graduatorie".