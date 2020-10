In manette il rapinatore seriale delle farmacie che fingeva di avere mal di gola

Lo scorso giovedì mattina si è presentato presso la farmacia di Piazza Chironi 7 un uomo, lamentando di avere mal di gola e chiedendo un farmaco che gli desse sollievo. Ma mentre la dottoressa si voltava per prendere un farmaco da banco, il malvivente ha tirato fuori dalle tasche un cacciavite e le ha intimato di consegnargli i soldi in cassa.

La donna, esitante, non ha eseguito subito l'ordine e allora l’uomo l’ha colpita alla testa con un pugno e le ha dato uno spintone, riuscendo a raggiungere la cassa, dalla quale ha portato via 155 euro in contanti. Per uscire dal negozio l’uomo ha anche danneggiato una porta in vetro della farmacia, ma è stato poi ostacolato nella fuga da due uomini, con i quali ha ingaggiato una piccola colluttazione e che lo hanno trattenuto fino all’arrivo della polizia.