Moncalieri, minaccia di buttarsi dal balcone: salvata dai carabinieri

Tanta paura, via vai di auto dei carabinieri e di ambulanze, ma alla fine tutto si è risolto senza conseguenze. A Moncalieri, nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 ottobre, il pronto intervento dei carabinieri ha sventato il tentativo di suicidio.

Una donna in fase di separazione dal marito ha preannunciato di volersi togliere la vita, inviando un messaggio al cellulare del padre, minacciando di volersi lanciare dal balcone. Immediatamente sono confluiti in piazza Caduti militari e personale del 118, cercando di far ragionare la donna per convincerla a desistere dal suo proposito.

In qualche modo i carabinieri sono riusciti ad arrivare all'interno dell'abitazione, soccorrendo la signora e poi portandola in ospedale per gli accertamenti del caso. E il trambusto si è risolto fortunatamente senza conseguenze.