Riparte la Serie A

Entra nel vivo la Serie A, stagione 2020-2021. Dopo le varie polemiche scaturite dalla vicenda Juventus-Napoli, tutto pronto per questa quarta giornata e con esso anche i pronostici serie a con l’aiuto dei pronosticideiguerrieri. Diversi i big match in programma e tanta è l’attesa per una giornata che si preannuncia ricca di gol e di emozioni

La giornata si apre con Napoli-Atalanta. Gli uomini di Gattuso potrebbero recuperare i giocatori positivi che sono stati in quarantena, dipende dall’esito dei tamponi. Gli Azzurri affrontano i nerazzurri, squadra davvero in forma che viaggia a punteggio pieno, a quota 9 punti in tre partite. Impressionante la mole di gol segnata dai bergamaschi. Probabile titolare Osimhen dal primo minuto, tra i nerazzurri tornerà probabilmente Zapata.

Altro big match di giornata è previsto per le ore 18, il derby di Milano tra Inter e Milan. La squadra di Conte viene dal pareggio contro la Lazio e cerca la vittoria casalinga contro i rossoneri, i quali vogliono continuare la loro striscia positiva dopo le tre vittorie su tre in campionato. Probabile esordio dal primo minuto per Vidal nelle fila dell’Inter, mentre è squalificato Sensi. Lukaku guiderà l’attacco. Nel Milan titolare Leao, potrebbe supportarlo Diaz.

Sempre alle ore 18 è prevista, invece Sampdoria-Lazio, con i blucerchiati che dopo due sconfitte consecutive hanno trovato la vittoria a Firenze. I biancocelesti, invece, cercano la vittoria senza Immobile, squalificato.

La sera, alle ore 20,45, ci sarà Crotone-Juventus. I bianconeri potrebbero optare nuovamente per Morata titolare, con Pirlo che potrebbe far esordire dal primo minuto Arthur e Bentancur a centrocampo. Difficile vedere Chiesa dal primo minuto, anche se nulla è detto.

Derby emiliano alle ore 12,30 domenica, invece, tra Bologna e Sassuolo. La squadra di De Zerbi sta offrendo ottime prestazioni, è a quota 7 punti in tre match disputati, mentre i rossoblu vengono da una bruciante sconfitta contro il Benevento. Sarà una partita ricca di emozioni.

Affronterà lo Spezia fuori casa, invece, la Fiorentina, alla prima gara ufficiale senza Federico Chiesa. Si punterà su Castrovilli e Vlahovic in avanti, con Ribery recuperato. Tanta voglia di rifarsi dopo la sconfitta contro l’Inter per gli uomini di Iachini. Lo Spezia si affiderà a Piccoli e Verde in avanti.

Si disputerà anche il match tra Torino e Cagliari, gara tra due squadre che non stanno offrendo un calcio positivo e stanno raccogliendo pochissimo: si trovano rispettivamente a quota 0 e un punto.

Gara interessante anche quella tra Hellas Verona e Genoa, con i gialloblu in forma a quota 6 punti in tre gare disputate. Da vedere se Zaccagni e Kalinic guideranno l’attacco dei veneti, mentre il Genoa potrebbe optare per il tridente Asoro, Scamacca e Pandev.

Altra gara salvezza in scena, quella tra Parma e Udinese. I friulani ancora sono a quota zero punti, dopo tre sconfitte consecutive e soprattutto zero gol segnati, mentre gli emiliani cercano di proseguire la scia positiva dopo la vittoria con Verona.

Finale di giornata che vedrà affrontarsi Roma e Benevento. La squadra di Fonseca ha voglia di confermare il modulo che ha ben figurato contro la Juventus e cerca i tre punti che sarebbero d’obbligo, anche se difronte c’è una squadra pimpante che ha poco da perdere e che viene anche da un periodo abbastanza positivo. I campani di Inzaghi sono sorprendentemente a quota sei punti in tre giornate e vengono da una vittoria convincente contro il Bologna. Dzeko dovrebbe ripartire titolare, il bosniaco ha voglia di rifarsi dopo la gara non entusiasmante contro i bianconeri. Dall’altra parte ci sarà quasi certamente Lapadula, a guidare l’attacco del Benevento.