Ambiente, disabilità, giovani e sport. Lions e Leo in azione

Sabato, dalle ore 9:30 alle 17.30, i Lions ed i giovani Leo del Distretto 108-Ia1 saranno ai giardini Ginzburg di corso Moncalieri 20 a Torino per una giornata dedicata all’ambiente e allo sport per tutti, organizzata dal dipartimento distrettuale Ambiente insieme al comitato “Just The Woman I Am”, con la partecipazione del CUS Torino.

I volontari Lions e Leo effettueranno nel corso della mattinata lavori di ripulitura del giardino e piantumazione di bulbi. Seguiranno per tutti, ma in particolare per i disabili, attività sportive proposte dal CUS, dal Circolo Canottieri Esperia ed altre associazioni. Le “Dragonette” (donne operate al seno) interverranno con la loro tipica imbarcazione.

Dopo il saluto delle autorità cittadine e lionistiche si terrà un pic-nic “plastic-free” a tema giallo e blu. Si procederà anche alla raccolta dei tappi di plastica che verranno ritirati dal camioncino della Casa di Accoglienza di Candiolo a cui andranno i relativi proventi.

La pandemia che stiamo vivendo ci ha resi ancora più consapevoli di quanto siano importanti ed urgenti, da parte di tutti, i gesti che aiutano a conoscere e a salvaguardare il nostro ambiente e il territorio. Per questi motivi è ancora più significativo continuare a valorizzare uno spazio come i giardini Ginzburg, prezioso tassello di verde urbano a disposizione della città, in cui possono coniugarsi varie attività sportive e non, attività legate al mondo giovanile e alla disabilità.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Torino e della Circoscrizione 8. Per informazioni sul programma della giornata visitare il sito www.lions108ia.it.