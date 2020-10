Rave party a Settimo Torinese: violate norme anti-Covid, 150 sanzioni

Multe per la violazione delle norme anti-Covid previste dal dpcm del 7 ottobre 2020 e denunce per "invasione di terreni ed edifici". I carabinieri di Settimo Torinese hanno denunciato 150 persone, alcune delle quali minorenni, che domenica scorsa hanno partecipato a un rave party a Settimo Torinese. La denuncia fa seguito alla querela presentata dal proprietario dello stabile in cui si é svolta la manifestazione non autorizzata.