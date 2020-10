Fabiana Macaluso espone al “Mum Art” dal 17 ottobre

Fabiana Macaluso ritorna in mostra nelle sale espositive della Fondazione Michetti a Francavilla al mare in Abruzzo, portando le sue opere riguardanti i suoi draghi porta fortuna, presente sul catalogo Euro Star, una mostra collettiva dove si richiedeva opere inerenti al primo lockdown e al lavoro svolto durante la quarantena.

A Francavilla al Mare in provincia di Chieti alla VI edizione MumArt questa volta nelle prestigiose sale della Fondazione Michetti organizzata da Sandro Lucio Giardinelli Art Director, sotto l’alto patrocinio dalla Regione Abruzzo e del comune di Francavilla al Mare.

Il 17 ottobre si inaugura la mostra che terminerà il 31 di ottobre 2020.

Insieme alla Macaluso in questa VI edizione ci sarà anche la sua amica e curatrice e vice direttrice delle relazioni esterne del laboratorio artistico sociale Art-Therapy di Torino, l’artista e scrittrice internazionale Gloria De Maro di Firenze, le due artiste si muovono da tempo quasi in simbiosi dato che i due stili si sposano perfettamente e anche la cifra stilistica , in più la De Marco ha pubblicato da poco il suo manoscritto che troverete su Amazon al seguente link: https://www.amazon.it/dp/B08J1FTGSF/ref=cm_sw_r_wa_apa_aNmyFb7Y55EV7

Dichiara l’artista Macaluso Fabiana: “Ringrazio Sandro Lucio Giardinelli Art Director per avermi invitato alle sue mostre regalandomi sempre delle bellissime emozioni ed esperienze fantastiche e sono molto contenta di far parte di nuovo della selezione di Sandro, trovo l’Abruzzo una terra bellissima ricca di arte e cultura e la Fondazione Michetti è magnifica”.

Comunicati fondazione Michetti:

https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-chieti/cultura-spettacolo-chieti/francavilla-tutto-pronto-per-la-vi-edizione-di-mumart.html

https://www.hgnews.it/2020/10/07/francavilla-tutto-pronto-per-la-vi-edizione-di-mumart/

https://www.metropolitanweb.it/?p=147304

