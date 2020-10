Tre nuovi modelli ibridi per una gamma renault e-tech ancora più ampia

Dopo Clio E-TECH Hybrid, Nuovo Captur e Nuova Mégane Sporter E-TECH Plug-in Hybrid, Renault estende la sua gamma ibrida con l’arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa inedita tecnologia. L’introduzione della micro-ibridazione 12V su Arkana e Nuovo Captur completa l’offerta di motorizzazione proponendo così tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur rimanendo accessibile.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti su una gamma ampliata di veicoli al centro del mercato automotive.

LA TECNOLOGIA E-TECH

Sviluppata e brevettata dall’ingegneria Renault, la tecnologia E-TECH Hybrid associa due motori elettrici, un’innovativa trasmissione con innesto a denti e un motore termico. Con E-TECH Plug-in Hybrid, la batteria offre una maggiore capacità che consente di accrescere ancora di più la guida elettrica nella vita quotidiana.

La tecnologia ibrida di Renault permette di:

Circolare fino all’80% del tempo in modalità elettrica in città riducendo i consumi fino al 40% con la motorizzazione E-TECH Hybrid.

Percorrere fino a 65 km in modalità full electric in città e approfittare dei vantaggi della motorizzazione elettrica fino a 135 km/h con la motorizzazione E-TECH Plug-in Hybrid.

La tecnologia Renault E-TECH offre tutti i vantaggi della motorizzazione elettrica: partenza silenziosa e rigenerazione della batteria in fase di decelerazione e frenata al servizio del piacere di guida.

NUOVO RENAULT ARKANA E-TECH HYBRID

Renault continua ad ampliare la sua gamma con l’arrivo in Europa di un nuovo concept di veicolo: il SUV coupé. Renault Arkana propone una postazione di guida high-tech e una ottima abitabilità per ospitare anche le famiglie e grandi volumi di carico.

Renault Arkana propone un’offerta ibrida con la motorizzazione E-TECH Hybrid 140 cv e la batteria da 1,2kWh (230 V). L’offerta è completata da una soluzione di micro-ibridazione 12V per le motorizzazioni 1.3 TCe 140 e 160.

NUOVO RENAULT CAPTUR E-TECH HYBRID

Nuovo Captur, tecnologico e connesso, leader di mercato nel suo segmento in Europa, propone ora una motorizzazione E-TECH Hybrid che completa insieme alla versione E-TECH Plug-In Hybrid l’offerta ibrida del modello. La motorizzazione E-TECH Hybrid offre un’ottima reattività grazie alla batteria da 1,2 kWh e alla potenza combinata di 140 cv. In fase di utilizzo, il cliente potrà approfittare del massimo piacere di guida e registrare consumi ridotti senza aver bisogno di ricaricare. Nei motori benzina 1.3 TCe viene introdotta anche una soluzione di micro-ibridazione 12V che offre a Nuovo Captur la gamma elettrificata più completa del segmento.

Nuovo Renault Captur propone ora anche di una versione R.S. Line, con badge specifici, paraurti anteriori e posteriori ridisegnati, lama F1 ed esclusivi cerchi in lega. Nell’abitacolo, dispone di cielo nero, sellerie specifiche, volante arricchito da cuciture rosse, decorazioni in stile carbonio e pedaliera in alluminio. Questo allestimento offre un ambiente sportivo grazie ad attributi più unici che rari, indipendentemente dalla motorizzazione prescelta.

NUOVA MÉGANE BERLINA E-TECH PLUG-IN HYBRID

Nuova Mégane approfitta del recente restyling per offrire un design rivisitato nei minimi dettagli, interni più ergonomici e modernizzati, ma anche migliori tecnologie in termini di connettività, multimedialità e dispositivi di assistenza alla guida.

Dopo la versione Sporter, Nuova Mégane Berlina propone, ora, la motorizzazione E-TECH Plug-in Hybrid che aggiunge i vantaggi e le sensazioni dei veicoli elettrici senza compromessi per l’autonomia. Questa tecnologia, che eroga 160 cv, dispone di una batteria con una capacità di 9,8 kWh (400V) e di un’autonomia che consente di circolare in modalità full electric per 50 chilometri in ciclo misto (WLTP) e fino a 65 chilometri in ciclo urbano (WLTP City)*.

Renault Arkana E-TECH Hybrid, Captur E-TECH Hybrid e Mégane E-TECH Plug-In Hybrid saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.