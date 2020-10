Bollettino weekend ed inizio settimana: alta pressione sino a mercoledì poi incognita maltempo

L'"effetto Stau", questo il nome tecnico del fenomeno che ha interessato in modo preminente le Alpi Marittime ha fatto si che la massa d'aria umida in arrivo dal Golfo Ligure "andasse a sbattere" con il suo carico perturbato contro il versante alpino cuneese, scaricandovi le precipitazioni, non in modo generalizzato ma localizzato, essendo il settore Sud della provincia di Cuneo, il più esposto come testimoniano i 25 mm di pioggia caduta a Boves, sempre fonte Arpa mentre la stazione meteo Datameteo di Busca ha segnalato ieri 6 mm ed Alba 10.4 mm.