Controlli della polizia nel quartiere San Secondo: arrestato latitante

Giovedì mattina, personale del Comm.to San Secondo, con l’ausilio di pattuglie del locale Reparto Prevenzione Crimine, ha effettuato un controllo straordinario del territorio presso i mercati rionali “Crocetta” e “Santa Rita”, particolarmente rivolto alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni relative alle misure di contenimento della pandemia Covid-19. Durante il controllo di un esercizio pubblico sito in via Gorizia, gli agenti hanno identificato un cittadino albanese di 36 anni, senza fissa dimora. Da accertamenti esperiti nei suoi confronti è emerso a suo carico un provvedimento di misura cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Perugia nell’anno 2013, a seguito di una indagine di quella Questura. L’uomo, infatti, negli anni passati aveva fatto parte di un sodalizio criminale responsabile dell’ importazione, trasporto, acquisto, vendita e distribuzione di cocaina. Il trentaseienne, latitante dal 2013, essendosi sottratto alla cattura conseguente al provvedimento , è stato arrestato.