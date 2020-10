Moncalieri, furto in villa nella notte tra giovedì e venerdì: 30 mila euro il bottino

Colpo grosso da parte dei ladri nella notte tra giovedì e venerdì in una villa di viale Rimembranza a Moncalieri. Con molta probabilit, un colpo programmato da tempo.

I malviventi hanno colpito una casa priva di sistema di allarme e di impianto di videosorveglianza: dopo essere entrati da un'entrata secondaria, hanno messo a soqquadro le stanze arraffando gioielli e preziosi dai vari cassetti dei mobili, per un valore di circa 30 mila euro, approfittando del fatto che i proprietari non erano in casa.

Non è escluso che gli autori seguissero le mosse dei residenti, per andare a colpo sicuro, conoscendo sia i loro orari che il fatto che l'abitazione era priva di allarme.