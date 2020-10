Hyundai svela Nuova i20 N, il più recente modello ad alte prestazioni

Hyundai ha svelato Nuova i20 N, il suo più recente modello ad alte prestazioni: un’auto sportiva capace di correre in pista e ispirata dalla i20 WRC da rally.

Come gli altri modelli N di Hyundai, i20 N offre grande divertimento alla guida grazie alle sue performance esclusive e alle innovazioni tecnologiche nella dinamica di guida. Il modello fa il suo ingresso nella gamma high-performance al fianco di i30 N e i30 Fastback N per soddisfare gli amanti delle prestazioni.

Nuova i20 N trova le sue radici nel motorsport: è ispirata a i20 Coupe WRC, auto da rally basata su una versione altamente modificata di Hyundai i20, e perciò ha il peso minimo richiesto dal regolamento FIA World Rally Championship (WRC). Il modello ha portato Hyundai al successo con la conquista del campionato costruttori WRC 2019, dopo aver vinto quattro delle gare in calendario. Ad oggi, Hyundai ha fatto segnare 17 vittorie nella più importante competizione rally internazionale.

Un design esterno deciso e potente

Nuova i20 N presenta un look deciso e di impatto che si abbina perfettamente all’esperienza ad alte prestazioni che è in grado di regalare. Il design esterno del modello enfatizza la sua natura attraverso la combinazione di elementi provenienti dall’eredità di Hyundai nei rally con la più recente identità stilistica ‘Sensuous Sportiness’ del brand, creando così un fascino emotivo per i guidatori. Il modello aggiunge forme aerodinamicamente funzionali – come i 10 mm in meno di altezza da terra – al design dinamico e sportivo della Nuova Hyundai i20.

Il frontale è caratterizzato da un paraurti anteriore dotato di una presa d’aria più grande per il motore turbo. L’ampia calandra contraddistinta dal logo N dispone di un particolare motivo ispirato a una bandiera a scacchi che sottolinea l’animo da pista del modello. Sotto la griglia, uno spoiler anteriore caratterizzato da dettagli in Tomato Red accentua ulteriormente il design orientato alle performance. Questo colore si estende fino alla parte finale dell’auto, enfatizzandone la larghezza, attraverso le peculiari minigonne laterali che rafforzano il legame tra il frontale e il retro.

Al posteriore, un distintivo spoiler ispirato al WRC incrementa la deportanza enfatizzando la natura aerodinamica di Nuova i20 N, rendendola divertente da guidare su ogni strada e mantenendo un’elevata stabilità anche alle alte velocità. Un paraurti con elementi integrati simile a un diffusore e il faro fendinebbia dalla forma triangolare richiamano l’iconica forma luminosa presente su i30 N e i30 Fastback N. In aggiunta, un unico e ampio terminale di scarico sottolinea il potenziale ad alte prestazioni del motore.

Tra gli altri elementi di design troviamo i fari anteriori a LED, mentre i fanali posteriori oscurati ricordano un diamante nero. Il look sportivo di Nuova i20 N viene ulteriormente accentuato dai cerchi in lega dedicati da 18’’, con una finitura grigio opaco e le pinze dei freni marchiate N.

Nuova i20 N è disponibile in sei colorazioni per la carrozzeria, tra cui la livrea Performance Blue esclusiva e tipica della gamma N, e un tetto a contrasto Phantom Black opzionale per uno stile bicolore. In aggiunta, i dettagli in Tomato Red enfatizzano ulteriormente il DNA motorsport di Hyundai.

Colori carrozzeria:

Performance Blue (con tetto Phantom Black opzionale)

Intense Blue (con tetto Phantom Black opzionale)

Polar White (con tetto Phantom Black opzionale)

Sleek Silver (con tetto Phantom Black opzionale)

Brass (con tetto Phantom Black opzionale)

Phantom Black Il design degli interni offre un ambiente di guida orientato alle performance All’interno, Nuova i20 N presenta un ambiente di guida orientato alle performance con una serie di funzionalità avanzate e hi-tech tipiche della gamma N come i sedili sportivi dedicati dotati di un poggiatesta integrato, esclusivi a Nuova i20 N, oltre volante, pomello del cambio e pedaliera sportiva in metallo con logo N. Gli interni neri sono caratterizzati da sfumature in Performance Blue e dal rivestimento nero del tetto. Il cluster digitale e lo schermo AVN (Audio Video Navigation) includono funzioni come la LED red zone variabile, che cambia a seconda della temperatura dell’olio motore, e l’indicatore del cambio marcia, che permette al guidatore di conoscere il miglior momento per cambiare rapporto.



Il potente motore turbo rende Nuova i20 N un modello votato al divertimento alla guida Nuova i20 N è spinta da un motore turbocompresso da 1.6 litri, abbinato a una trasmissione manuale a sei rapporti (6MT). Il propulsore è il primo di una nuova generazione a fare il debutto su un modello Hyundai in Europa e produce una potenza massima di 204 CV e una coppia massima di 275 Nm per un’erogazione entusiasmante. Con un peso di 1.190 kg, come la i20 Coupe WRC, il rapporto peso/potenza è uno dei migliori della categoria. Nuova i20 N è capace di una velocità massima di 230 km/h e può scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi. Il motore offre una curva di potenza piatta, garantendo così un’alta reattività e un’accelerazione ottimizzata per un maggior divertimento sia su strada che in pista. Inoltre, la curva così distribuita offre più coppia e potenza a giri motore più bassi, consentendo di sfruttare maggiormente le capacità del motore nelle situazioni di guida quotidiane. Nuova i20 N mantiene il massimo valore di coppia dai 1.750 ai 4.500 giri al minuto, e raggiunge la potenza massima dai 5.500 ai 6.000 giri al minuto, migliorando così l’accelerazione a velocità medio-alte e offrendo costantemente elevate prestazioni in svariate condizioni di guida.

Il motore di Nuova i20 N è dotato di un esclusivo sistema turbo raffreddato da un intercooler e dalla circolazione dell’acqua del motore. Gli iniettori ad alta pressione da 350 bar garantiscono l’atomizzazione del carburante, una risposta più pronta del motore e una miscelazione più efficiente. Il motore 1.6 T-GDi utilizza la nuova tecnologia Continuously Variable Valve Duration (CVVD) di Hyundai per ottimizzare ulteriormente l’efficienza. Il CVVD regola la durata dell’apertura e della chiusura delle valvole a seconda delle condizioni di guida, portando così a una performance maggiore e al miglioramento del 3% nell’efficienza nel consumo di carburante. Allo stesso tempo, il cambio 6MT è stato rifinito e rinforzato appositamente per Nuova i20 N per far fronte ai valori più alti di giri al minuto e coppia, e alla funzione Launch Control. Il modello può inoltre essere equipaggiato con l’N Corner Carving Differential, un differenziale meccanico a slittamento limitato (m-LSD) che utilizza un tipo di meccanismo di torsione controllato meccanicamente per gestire il trasferimento di coppia tra le ruote anteriori. Nuova i20 N offre così una trazione ottimale e migliora l’aderenza a ogni curva, per una guida ancora più sportiva e agile.

Funzionalità ad alte performance per una guida emozionante Nuova i20 N è dotata di una serie di funzionalità dedicate a fornire un’esperienza di guida immersiva. L’N Grin Control System offre un alto livello di personalizzazione con cinque diverse modalità di guida – Normal, Eco, Sport, N e N Custom – che regolano i parametri del motore, del controllo elettronico di stabilità, dello sterzo e il sound dello scarico per ottimizzarli alle diverse condizioni di guida. Nella modalità N Custom, attraverso un diagramma a ragnatela sullo schermo AVN, i conducenti possono regolare singolarmente le impostazioni per ogni componente scegliendo tra Normal, Eco, Sport e Sport+, così da adattarle alle proprie preferenze di guida e alle condizioni stradali. Inoltre, i tasti N dedicati presenti sul volante permettono di selezionare agevolmente ogni tipo di impostazione predefinita, a seconda delle esigenze individuali. Per un piacere di guida ancora più sportivo, l’Electronic Stability Control (ESC) può essere impostato in tre configurazioni: acceso, sport o completamente spento. Come la i30 N, Nuova i20 N vanta una vasta gamma di funzionalità per la guida sportiva: il Rev Matching sincronizza il motore all’albero di trasmissione e ha un pulsante di attivazione dedicato sul volante, consentendo scalate più morbide o più sportive a seconda della modalità di guida; il Launch Control ottimizza l’output del motore e la trazione per massimizzare l’accelerazione nelle partenze da fermo, proprio come i piloti professionisti. Tra le altre funzionalità volte a fornire un’esperienza da motorsport, Nuova i20 è equipaggiata con un generatore di rumore, una valvola di scarico ad apertura variabile per un sound entusiasmante, una calibrazione ottimizzata per la frenata con il piede sinistro, un indicatore dello stato di usura delle pastiglie dei freni (PWI) e pneumatici 215/40 R18 Pirelli P-Zero ad altissime prestazioni dedicati e marchiati “HN” (acronimo di “Hyundai N”). Guida e tenuta di strada Gli ingegneri Hyundai hanno rilavorato e raffinato il telaio, le sospensioni, i freni e lo sterzo della Nuova i20 per offrire una migliore tenuta e una dinamica guida più agile, in modo che Nuova i20 N sia capace di trasferire al meglio le emozioni della pista. Per incrementare la tenuta di strada e l’usabilità della vettura su ogni tipo di strada e in tutte le condizioni atmosferiche, il telaio è stato rinforzato in 12 diversi punti includendo un sottoscocca ridisegnato e un supporto aggiuntivo. Le sospensioni dotate di duomi e giunture inforzati e sono caratterizzate da una geometria modificata, una campanatura incrementata per una migliore trazione, cinque punti di fissaggio per la ruota, una nuova barra antirollio e molle e ammortizzatori nuovi per il massimo divertimento alla guida. Il nuovo asse anteriore N Power Sense Axle, combinato al Dual Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) al posteriore, offre una maggiore rigidità per migliori performance di guida e tenuta di strada. Inoltre, i freni ad alte prestazioni sono dotati di un disco anteriore maggiorato (+40 mm rispetto alla versione standard di i20) garantiscono una frenata sempre pronta, anche sotto stress, e un feedback al pedale più consistente. Tramite un rapporto di sterzo ridotto a 12.0 (dai 12.4 di Nuova i20) e l’ottimizzazione specifica del servosterzo elettrico, posizionato direttamente sulla cremagliera di sterzo, Nuova i20 N offre cambi di direzione diretti e precisi per una guida sportiva e un maggiore controllo del veicolo.

Un pacchetto di sicurezza completo Nuova i20 N è conforme ai più elevati standard di sicurezza europei ed è dotata delle avanzate funzionalità di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense, fra cui la Frenata Automatica di Emergenza con Riconoscimento Veicoli, Pedoni e Cicli (FCA), l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), il Lane Following Assist (LFA) e il Bling-Spot Collision Warning (BCW). Funzionalità di sicurezza Hyundai SmartSense disponibili: Forward Collision Warning (FCW)



Frenata Automatica di Emergenza con Riconoscimento Veicoli, Pedoni e Cicli (FCA)



Lane Departure Warning (LDW)



Mantenimento Attivo della Corsia (LKA)



Blind-Spot Collision Warning (BCW)



Intelligent Speed Limit Assist (ISLA)



Rilevamento Stanchezza del Conducente con Avviso di Ripartenza (LVDA) integrato (DAW+)



Gestione Automatica dei Fari Abbaglianti (HBA)



Lane Following Assist (LFA)



Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW)



Rear view monitor with parking guidance (RVM)