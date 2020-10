Il ruolo di Ronaldo nella Juventus di Pirlo

Come giocherà CR7 con il nuovo allenatore?

Esterno sinistro alto con massima libertà di accentrarsi: ecco come giocherà d’ora in avanti Cristiano Ronaldo secondo Andrea Pirlo. Il nuovo allenatore bianconero, dopo aver parlatocon il fenomeno portoghese, ha deciso di lasciare a CR7 ancor più libertà di vagare per il campo rispetto a quanta ne aveva con Sarri. Ai tempi del tecnico toscano, il 5 volte Pallone d’Oro era chiamato principalmentea servire la punta centrale, ovvero Dybala o Higuaín a seconda dei casi, e a rimanere per lo più “ancorato”alla fascia sinistra in modo da non far salire i terzini avversari obbligati a spingere il meno possibile se non volevano perderlo di vista. Con Pirlo, invece, la musica è leggermente cambiata perché, oltre a stare largo, Cristiano Ronaldo dovrà riscoprirsi CR9 come ai tempi del Real Madrid quando giocava da attaccante centrale. Secondo noi l’idea dell’ex fantasista di Brescia, Inter e Milan oggi allenatore è quella di dare ancor meno punti di riferimento agli avversari e permettere al portoghese di segnare qualche goal in più spostandosi al centro.D’altronde durante la partita con la Sampdoria , CR7 ha giocato proprio da prima punta con l’adattato Kulusevski al suo fianco. Domanda“Macosì facendo non pesterà i piedi a Morata?”. Noi crediamo di no perché se CR7 deciderà di accentrarsi, e non succederà sempre ovviamente, potrebbe, grazie a uno-due di rara velocità con il collega ai tempi dei Blancos,creare interessanti situazioni di gioco offensive.D’altronde se la Juventus vorrà vincere il suo decimo scudetto di fila dovrà inventarsi qualcosa perché le avversarie ormai le stanno prendendo le misure, e CR7 in questa doppia veste potrebbe essere la mossa vincente che non ti aspetti.

Più goal per Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo nella Juventus di Pirlo– lo ribadiamo – giocherà sempre da attaccante esterno di sinistra, come ai tempi di Sarri, con stavolta la licenza di accentrarsi in modo da favorire gli inserimenti dei compagni. Perché mai? Così facendo potrà attirare su di sé le attenzioni dei difensori che proveranno a raddoppiarlo in quella zona del campo, permettendo così al neo acquisto Chiesa di attaccare meglio gli spazi. CR7, un tempo punta centrale del Real Madrid e oggi esterno non fluidificante – Pirlo non vuole gravarlo di compiti difensivi – non faticherà certo a esprimersi al meglio nel suo nuovo ruolo. Una stella del suo calibro sia sul terreno di gioco sia nella vita privata – Cristiano Ronaldo è finalmente pronto a sposarsi con la compagna Georgina – potrebbe addirittura approfittare della nuova collocazione per far ancor più male alle avversarie. Come? Segnando più goal rispetto ai 52 realizzati nel corso delle prime due stagioni juventine. Follia? Secondo noi no; nel dubbio consiglieremmo a Inter, Napoli, Milan e tutte le altre squadre di stare molto attente perché il CR7 che ha in mente Pirlo diverrà presto immarcabile.

Un catalizzatore della manovra offensiva

Nelle idee di Andrea Pirlo, Cristiano Ronaldo fungerà da catalizzatore della manovra offensiva: con questo non vogliamo dire che il portoghese si abbasserà per prendere palla visto che non è nel suo dna, ma certamente una volta che l’avrà tra i piedi farà di tutto per inventarsi giocate da stella assoluta quale già è. Ancora una volta a beneficiarne sarà Chiesa che alla Fiorentina era un osservato speciale – tutti i difensori picchiavano duro sul 25 viola – mentre nella Juventus annata 2020-2021 sarà per così dire meno controllato considerando che tutte le attenzioni saranno ancora una volta per lui, Cristiano Ronaldo. “Ma davvero a quasi 36 anni di età CR7 è il nemico pubblico numero uno di ogni squadra di calcio?”. Sì, visto che corre come un ragazzino e la classe, come sapete, non è venuta meno con il passare degli anni, anzi…Nel suo caso più invecchia più migliora come il buon vino; non sappiamo quali altri record potrà infrangere il fenomeno portoghese dopo le 5 Champions League e i 5 Palloni d’Oro, certo che trasformare parzialmente CR7 in CR9 potrebbe essere la mossa vincente di Pirlo. E dire che le malelingue sostengono che il Maestro non è ancora pronto per allenare un top club come la Juventus!