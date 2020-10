Jaguar XE: nuove tecnologie connesse e alimentazione mild-hybrid

La Jaguar XE dispone ora di tecnologie connesse di ultima generazione e di una nuova variante propulsiva elettrificata.

Per la prima volta, sulla Jaguar XE, è disponibile il 2,0 litri diesel quattro cilindri Ingenium di nuova generazione, dotato della recente tecnologia MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) per una maggiore efficienza.

All’interno, l’innovativo sistema d’infotainment dual-sim Jaguar Pivi Pro consente alla XE di essere sempre connessa. La nuova e intuitiva interfaccia rende più semplice per i conducenti visualizzare le informazioni e usufruire delle funzioni più utilizzate mentre sono in movimento.

Una maggiore focalizzazione sui dettagli aggiunge un ulteriore tocco di lusso a tutto l’abitacolo, in cui spiccano i nuovi sedili dallo stile rinnovato, mentre il nuovo design del volante a corona bipartita con leve del cambio in metallo offre un aspetto più accattivante.

AVANZATI ED EFFICIENTI MOTORI

La gamma delle motorizzazioni della nuova XE comprende il propulsore diesel Ingenium 2,0 litri quattro cilindri turbocompresso da 204 CV e le recenti unità benzina da 250 e 300 CV.

Tutti i modelli XE sono equipaggiati con un cambio automatico a otto rapporti, abbinato alla trazione posteriore o integrale. Le versioni disponibili sono:

Diesel

MHEV 2,0 litri quattro cilindri turbo da 204 CV, trasmissione automatica a 8 rapporti, trazione posteriore o AWD

Benzina

2,0 litri quattro cilindri turbo da 250 CV, trasmissione automatica a 8 rapporti, trazione posteriore

2,0 litri quattro cilindri turbo da 300 CV, trasmissione automatica a 8 rapporti, trazione AWD





La rinnovata Jaguar XE presenta una serie di implementazioni che la rendono una scelta ancora più accattivante per gli acquirenti. La nuova motorizzazione diesel MHEV porta per la prima volta su XE una variante propulsiva elettrica, in grado di offrire una maggiore efficienza e delle prestazioni più raffinate. Contestualmente, le innovative tecnologie come il nuovo sistema d’infotainment Pivi Pro e il Cabin Air Ionisation di ultima generazione, donano maggiore connettività, comodità e benessere per tutti gli occupanti.

Una suite di avanzate soluzioni a livello propulsivo fornisce maggiore raffinatezza e migliori prestazioni. Un esempio di questa evoluzione è rappresentato dalla tecnologia del turbocompressore a geometria variabile delle palette. Ai bassi regimi del motore le palette del turbocompressore ruotano per restringere lo spazio di apertura tra di esse, aumentando la velocità dei gas di scarico e incrementando la pressione, in modo da fornire una rapida risposta della coppia e una migliore accelerazione.

Ai regimi elevati del motore, le palette si aprono, assicurando il massimo flusso dei gas di scarico per fornire la massima potenza mantenendo al contempo un'ottimale efficienza.

Il motore è ora dotato di pistoni in acciaio, un materiale più resistente che consente un design più compatto e un minor attrito, nonché una maggiore capacità di sopportare pressioni di picco più elevate. La struttura più robusta consente di avere canali di raffreddamento più complessi per una migliore gestione termica. Allo stesso tempo, il tasso di espansione termica è più vicino a quello delle canne dei cilindri in ferro, il che migliora il controllo della luce di passaggio, incrementa il raffreddamento e riduce l'attrito per una migliore efficienza.

Il nuovo sistema di iniezione a comando piezoelettrico common-rail da 2.500 bar, offre un controllo ancora più preciso della quantità di carburante erogata nei cilindri, riducendo in questo modo le emissioni e migliorando l'efficienza. Insieme ai turbocompressori a geometria variabile di ultima generazione, questo sistema consente al propulsore diesel Ingenium di fornire un ideale equilibrio tra prestazioni, raffinatezza e consumo di carburante.

ngenium da 204 CV è disponibile con la tecnologia MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) di ultima generazione. Questo innovativo sistema utilizza un dispositivo BiSG (Belt integrated Starter Generator) situato nel vano motore per recuperare l'energia solitamente persa durante le fasi di rallentamento e frenata, che viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 48V situata sotto il vano di carico posteriore. L'energia accumulata viene ridistribuita per supportare il motore durante l'accelerazione, fornendo al tempo stesso una maggiore prontezza e reattività al sistema stop/start.

Questo propulsore consente alla XE di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. Inoltre, nei test WLTP la vettura offre un eccellente consumo di carburante fino a 4,8 l/100km* e delle ridotte emissioni di CO2 a partire da 112g/km*.

I clienti che preferiscono l’alimentazione a benzina, possono optare tra due livelli di potenza del 2,0 litri 4 cilindri Ingenium disponibile sul model year 2020, uno da 250 CV e un altro da 300 CV, che erogano rispettivamente 365 Nm e 400 Nm di coppia massima. Entrambe le versioni sono dotate delle più recenti tecnologie motoristiche, tra cui un turbocompressore twin scroll e un sistema CVVL (Continuous Variable Valve Lift), che assicurano prestazioni coinvolgenti e grande efficienza.

La versione da 250 CV disponibile esclusivamente con la trazione posteriore, offre un consumo di carburante fino a 6,7 l/100 km*, emissioni di CO2 di 153g/km* e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. La variante più potente da 300 CV, disponibile esclusivamente con la trazione integrale intelligente Jaguar, consente alla XE di accelerare da a 100 km/h in 5,9 secondi.