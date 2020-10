"Life is Pink" un cuore rosa per la prevenzione dei tumori femminili. Il Consiglio regionale del Piemonte sostiene la campagna della Fondazione per la ricerca di Candiolo. Un'iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica anche al tempo della pandemia. Scesi da 2.176 a 1.821 gli interventi per tumori della mammella nei primi sei mesi dell'anno