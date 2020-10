Sciopero Gtt, la rabbia dei sindacati: "L'azienda non ha voluto risolvere i problemi da noi sollevati"

Il 23 ottobre sarà una giornata nera per i trasporti torinesi. Domani, infatti, è previsto lo sciopero del trasporto pubblico di 24 ore indetto dalle organizzazioni sindacali Fit Cgil, Fit Cisl e Ugl.

I sindacati che domani incroceranno le braccia, ci tengono a ribadire i motivi che li hanno spinti a proclamare uno sciopero inizialmente previsto per il 14 settembre, primo giorno di scuola, e poi differito al 23 ottobre: "Abbiamo cercato di affrontare alcune problematiche sul Trasporto Pubblico Torinese invitando GTT al dialogo e questo per ottenere un confronto risolutivo che non andasse a pesare sulle spalle dei cittadini con scioperi o manifestazioni. Il confronto con GTT si è svolto con estrema lentezza e i pochi temi trattati non sono stati affrontati in modo esaustivo con il chiaro intento di non risolverli".

Lungo l'elenco dei problemi sollevati da Fit Cgil, Fit Cisl e Ugl che hanno animato la vertenza sindacale: carenza di mezzi con conseguente sovraffollamento; necessità di maggiore sicurezza su mezzi e fermate; gravi carenze manutentive dei mezzi, delle strutture e dei luoghi di lavoro; situazione occupazionale incerta per il Personale delle Ferrovie; carenza del personale di guida e di manutenzione; discriminazioni sulle assunzioni subite da centinaia di lavoratrici e lavoratori.

E ancora: gestione dell’organizzazione del lavoro Personale viaggiante, mancato rispetto degli accordi in essere; mancato rispetto dell’accordo sulle assunzioni di tecnici di manutenzione; sistema di sanificazione dei mezzi; servizi igienici ai capolinea precari, gravi carenze manutentive mai risolte; mancanza di informazione sulle condizioni economiche di GTT.

"È chiaro che non è prerogativa di GTT affrontare in modo concreto le carenze, le irregolarità e le problematiche che stanno mettendo in forte crisi il Trasporto Pubblico Locale di Torino, i cittadini, i lavoratori e le Loro rispettive famiglie" concludono i sindacati.

Dura la risposta di Gtt: "Domani, 23 ottobre, una parte delle organizzazioni sindacali presenti in Gtt terrà uno sciopero che si sarebbe potuto evitare e che rappresenta un problema aggiuntivo per i cittadini in un momento di grave crisi epidemiologica legata alla pandemia Covid 19. Si tratta a giudizio dell’Azienda di un atto dannoso e strumentale. L’Azienda tutta ha affrontato questo drammatico periodo di pandemia con uno sforzo eccezionale che ha coinvolto tutte le professionalità di GTT, a partire dagli autisti, per garantire il servizio sempre nella massima sicurezza possibile anche durante i periodi di completo lockdown".

"Questo sciopero avverrà nonostante l’Azienda e la Città confermino l’intenzione di proseguire il confronto a partire dai temi del bilancio e delle prospettive di GTT. L’Azienda ha cercato di impostare sane relazioni sindacali, come dimostrano gli accordi sottoscritti con la maggior parte dei lavoratori, a tutela del servizio, degli utenti, dei dipendenti e del loro futuro: il vero “bene comune” di Gtt e della Città" conclude la nota di Gtt.