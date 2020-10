Coronavirus, boom di contagi tra Moncalieri e Nichelino (quasi 800). Santa Croce in difficoltà

L'emergenza cononavirus torna a preoccupare medici e infermieri dell'Asl To5. Al Santa Croce di Moncalieri la situazione sta peggiorando rapidamente, tanto che gli ambulatori, dopo lo stop della scorsa settimana alle sale operatorie, sono stati chiusi ai pazienti comuni.

Gli ospedali si stanno di nuovo riempiendo di sintomatici gravi da virus e il nosocomio di Moncalieri non fa eccezione. Sul territorio i numeri sono allarmanti: stando ai dati forniti ieri sera dalla Regione, nei soli comuni di Moncalieri e Nichelino ci sono quasi 800 persone positive (413 nella città guidata da Paolo Montagna, 380 in quella amministrata da Giampiero Tolardo), senza contare il resto del territorio che ha altri picchi di concentrazione preoccupanti: 175 a Vinovo e 130 a Carmagnola, per restare nella cintura sud di Torino.

E mentre il Santa Croce deve fare i conti con la seconda ondata di covid-19, si torna a parlare del futuro ospedale dell'Asl To5. E' stato fissato per lunedì 26 ottobre l’inizio di carotaggi e prove sismiche dell’area di Vadò, al confine tra Moncalieri e Trofarello, scelta nel 2018 dalla giunta regionale allora guidata dal centrosinistra e da Sergio Chiamparino come sede. Ma adesso l'attuale maggioranza di centrodestra, guidata da Alberto Cirio, vuole ridiscutere l'assegnazione dell'opera. Per questo, è stata chiesta una perizia suppletiva, affidata dall'Asl al Politecnico.

Quelli che partiranno la settimana prossima sono infatti i primi lavori richiesti dall’attuale giunta regionale, che vuole avere certezze sulla sicurezza dell’area, dopo la rivolta della zona carmagnolese che propone l’ex Stars di Villastellone.