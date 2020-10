Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta autograFata di Fata Zucchina: oggi prepariamo le tagliatelle vegetali

Dedicata ai Segreti, firmatari di questa Ricetta AutograFATA: “Se riveli i tuoi segreti al vento, non rimproverare il vento perché li rivela agli alberi.”

Un piatto vegano senza grassi "cattivi", senza sale e senza cottura eppure gustoso è davvero possibile? Ebbene sì! In arrivo le #TagliatelleVegetali a base di carote condite da uno speciale sugo di semi che trasforma il piatto in un elisir di benessere super veloce. Dedicata ai Segreti, firmatari di questa Ricetta AutograFATA: “Se riveli i tuoi segreti al vento, non rimproverare il vento perché li rivela agli alberi.” KHALIL GIBRAN Seme che trovi… segreto che scopri! Quali sono le leggendarie proprietà nascoste in quattro semi oleosi e portentosi (sesamo, lino, zucca e girasole)? Ce lo svela Felici & Veloci di oggi!

https://www.youtube.com/watch?v=hhOk9TDIQPs&t=3s LA LEGGENDA IL PROTAGONISTA GLI INGREDIENTI FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 BUGIARDINO

Iscriviti alla Chat WhatsApp dedicata alle notizie di GOURMET.

Potrete ricevere sul vostro WhatsApp le notizie che il nostro gruppo Morenews pubblicherà sulla enogastronomia.

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo GOURMET

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP GOURMET sempre al numero 0039 348 095 4317.

Maggiori info CLICCANDO QUI.