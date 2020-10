Fregolent: "La stagione sciistica va salvata, gli sport invernali sono attività sicure"

"La stagione sciistica va salvata: si tratta di una attività tra le più sicure perché praticata in spazi ampi ed all'aria aperta e con un abbigliamento pesante che copre già le vie aree. Da tempo le imprese che gestiscono gli impianti di risalita attendono di essere convocate per definire i protocolli: il governo ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non perdano altro tempo. Le immagini di Cervinia di ieri con assembramenti incontrollati non vengano prese a pretesto per punire anche chi in modo serio sta cercando un dialogo con le istituzioni": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva, sulla chiusura temporanea degli impianti di risalita decisa dal Dpcm varato oggi.