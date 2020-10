Via Campana, cambia il senso di marcia tra le vie Nizza e Madama Cristina

Nei prossimi giorni cambierà il senso di marcia in via Campana, nel tratto tra le vie Nizza e Madama Cristina.

L'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da Est verso Ovest, si propone di migliorare la viabilità nell'area di San Salvario interessata dagli effetti della pedonalizzazione di un tratto di via Morgari, compreso tra le vie Belfiore e Saluzzo (fronte chiesa Sacro Cuore di Maria e aiuola Ginzburg), attuata in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020 nell'ambito del progetto Torino Mobility Lab.

I lavori per la posa della nuova segnaletica orizzontale e verticale inizieranno domani, giovedì 29 ottobre, saranno di breve durata e condotti in modo da ridurre al minimo gli eventuali disagi al traffico.