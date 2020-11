Nuova Tipo e Nuova Tipo Cross: nuovi motori, nuovi design, nuove versioni e nuova tecnologia

La Tipo si rinnova: restyling completo della gamma, nuovo design - più accattivante, giovane e dinamico - tecnologia ai massimi livelli e nuovi motori, più performanti ed ecologici. E la gamma si amplia anche grazie al nuovo crossover: la nuova Tipo Cross.



La nuova gamma è sviluppata su due anime: l’anima “Life” declinata in 3 allestimenti – Tipo, City Life, Life, disponibili su tre varianti di carrozzeria (4 porte, 5 porte e Station Wagon) e l’anima “Cross” che, invece, è declinata in due allestimenti – City Cross e Cross – e nella variante body crossover 5 porte.



La versione Cross di Panda, versatile e accattivante, è stata la chiave strategica del successo di questo modello a livello europeo. Il look “crossover” infatti, ha avvicinato Panda a un nuovo target più giovane, che ricerca una vettura non soltanto funzionale, perfetta per la città, ma anche super cool e dal design attuale. Stessa strategia è stata adottata per Tipo, con l’estensione della famiglia. Designer e ingegneri di Fiat hanno così sviluppato la nuova Tipo Cross, creando il nuovo crossover di Tipo, anch’esso per un target nuovo, più ampio del precedente in termini di età, gusto estetico ed esigenze di mobilità.

Il nuovo “look” di Tipo

La Nuova Tipo è stata completamente rinnovata e oggi appare più moderna, più dinamica ed elegante. Sul nuovo frontale ecco la griglia ridisegnata su cui spicca il nuovo logo Fiat, con lettering Fiat, uno statement importante e di forte rinnovamento. La Tipo è peraltro la prima vettura di Fiat ad adottare questo logo, dopo la Nuova 500 appena presentata.

I fari sono completamente ridisegnati, ora adottano la tecnologia “full-led” sia nell’anteriore sia nel posteriore: esaltano non soltanto le linee della vettura, ma le conferiscono un look più moderno e aumentano la sicurezza attiva e passiva - grazie alla maggiore visibilità e coerentemente con la ricerca di maggiore sostenibilità in ogni piccolo dettaglio, riducono il consumo di energia elettrica a bordo - e quindi, di conseguenza, di CO2.



Al bumper nella parte bassa della vettura, che è stato completamente ridisegnato con l’inserimento di elementi in finishing ICE MATTE - cromo satinato – si abbinano nuovi cerchi in lega da 16” o 17” con finiture diamantate e nuovi disegni.



All’interno, l’abitacolo è tutto nuovo. I sedili presentano tessuti con design esclusivi. Il cluster digitale TFT da 7” totalmente configurabile sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico. Un sistema estremamente più tecnologico e sofisticato, che consente di avere sotto controllo durante il viaggio lo stato della vettura, la parte multimediale e il telefono. Il cluster si abbina alla nuovissima radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25”. Anch’essa adottata per la prima volta nel Gruppo FCA dalla Nuova 500 e ora disponibile su Tipo.



Anche il volante, ora ancora più elegante e sportivo, è stato oggetto dell’attenzione dei designer. Ѐ più compatto e sagomato per una migliore ergonomia e anche per consentire la perfetta visibilità del cluster TFT 7” di bordo. Ulteriore attenzione è stata dedicata alla plancia di controllo centrale in cui sono stati rivisitati i comandi per il clima e aggiunti nuovi inserti cromo e black.



La nuova gamma Tipo è disponibile anche in due inedite nuances: l’Oceano Blu e il Paprika Orange.

Nuova Tipo Cross, il crossover secondo Tipo

Si allarga la famiglia Tipo con l’arrivo di un nuovo body. Fiat lancia Nuova Tipo Cross, che si va ad aggiungere alle altre tre varianti di carrozzeria (4 porte, 5 porte e Station Wagon): un vero e proprio crossover, che si rivolge a un target completamente nuovo. Oggi le famiglie - da sempre pubblico di riferimento di Fiat Tipo -hanno mutato le loro preferenze, stanno abbandonando le vetture tradizionali 5 porte e Station Wagon per avvicinarsi al mondo dei crossover, senza rinunciare a spazio e a comfort. Dunque, sono pronte per vivere una vettura più emozionante, distintiva, dinamica e giovane, ma a un prezzo accessibile. Tipo Cross, “il nuovo family crossover di Fiat” è la risposta.



Nel complesso, la struttura della Tipo Cross è decisamente più forte e aggressiva. La vettura appare subito più larga, con il nuovo disegno della griglia che si estende fin sotto i proioettori e, ovviamente, più alta. Un vero crossover.



L'assetto della Tipo Cross, infatti, è stato rialzato di quasi 4 centimetri, grazie a una nuova taratura delle sospensioni e all'introduzione di una soluzione cerchio-pneumatico già vista su un altro crossover della gamma Fiat, la 500X. La Tipo Cross monta pneumatici maggiorati per un look ancora più robusto.



Il nuovo assetto, poi, garantisce una posizione di guida più alta e agevola l'ingresso e l'uscita dalla vettura, oltre a semplificare tutte quelle operazioni a cui le famiglie di Tipo sono abituate, come il posizionamento dei bambini sui seggiolini posteriori o il recupero di oggetti incastrati sotto i sedili.



Esteticamente nuova, Tipo Cross si presenta quasi 7 centimetri più alta della Tipo Life con l’inserto di dettagli “cross”, a cominciare dai codolini su tutta la fiancata e sul frontale, dove trovano posto anche uno skid plate e un bumper specifico con una bull-bar prominente che regala alla vettura un aspetto più solido e muscoloso, passando per le minigonne, l’estrattore posteriore e le pratiche barre sul tetto fino a oggi presenti solo sulla versione SW.

Sicurezza e tecnologia al top

Oltre al design e allo stile un grande e importante intervento di rinnovamento ha riguardato l’area tecnologica, con un obiettivo: essere al vertice del segmento C. La Nuova Tipo è equipaggiata con un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione:

il Traffic Sign Recognition, che identifica la velocità massima consentita secondo i limiti della strada sulla quale si sta viaggiando;

l’Intelligent Speed Assist che suggerisce al conducente di impostare il limite di velocità;

il Lane Control che non fa uscire la vettura dalla corsia, a condizione che siano correttamente rilevabili le linee di demarcazione della stessa;

l’Attention Assist, ovvero il rilevatore che suggerisce al conducente di fare una pausa quando troppo stanco per proseguire il viaggio;

l’Adaptive High Beam, che garantisce una migliore visibilità durante la guida notturna attraverso l’accensione automatica dei proiettori abbaglianti quando il lato opposto della carreggiata è libero;

il Blind Spot Assist che, attraverso sensori ultrasonici, controlla gli angoli ciechi e avvisa con un segnale luminoso triangolare - che appare sullo specchietto laterale - se ci sono degli ostacoli;

oltre ai sensori di parcheggio anteriori, al Keyless Entry/Go e al Wireless Charger che consente di ricaricare il cellulare senza fili. Si tratta di un vero concentrato di potenza: un oggetto di ricarica veloce da 15 watt, con una potenza tre volte superiore a quella degli smartphone più venduti.

Sul fronte dell’infotainment, Tipo è la prima vettura FCA dopo Nuova 500 a essere equipaggiata con il nuovo sistema di infotainment di quinta generazione UConnect 5, la piattaforma connessa realizzata per il futuro, disponibile con schermo da 10,25’’. Sviluppata con l’idea di fornire al cliente una user experience semplice e confortevole, FCA utilizza un sistema operativo Android Auto facile, intuitivo e personalizzabile. Uconnect 5 con Apple CarPlay e Android Auto wireless permette, senza alcun cavo, di usare le funzionalità di Apple CarPlay Android Auto sulla radio touchscreen con personalizzazione dei profili e con la possibilità di memorizzare fino a 5 configurazioni.



Grazie al nuovo sistema di infotainment sulla Nuova Tipo si possono collegare tramite Bluetooth contemporaneamente due telefoni: questo permette per esempio, di utilizzare sia il cellulare aziendale, sia quello personale, gestendo le chiamate sia in entrata sia in uscita contemporaneamente senza dover più “saltare” da una connessione all’altra per rispondere a una nuova chiamata sul telefono non connesso.



Da segnalare, poi, la nuova retroilluminazione bianca di tutti i comandi presenti in abitacolo, che conferisce un look più moderno e l’uscita USB per i sedili posteriori molto utile alle famiglie in caso di viaggi lunghi, perché consente ai bambini di usare il proprio tablet.

Nuovi motori più efficienti ed ecologici

Nuova Tipo adotta una gamma motori completamente rinnovata. Al lancio sono disponibili motorizzazioni benzina e diesel.



Benzina. La nuova Tipo è equipaggiabile con il nuovo GSE 1.0 T3 100hp. Il nuovo propulsore tre cilindri eroga una coppia massima di ben 190Nm già a 1500 rpm, anziché a 4500 rpm come l’attuale motore benzina 1.4 95hp che si fermava a 127Nm.

Il GSE 1.0 T3 100hp appartiene alla famiglia di motori FireFly Turbo e ne rappresenta la versione più aggiornata per le migliori performance abbinate a un consumo ed emissioni davvero ridotte. La potenza massima è di 74KW (100 CV). Il nuovo propulsore consente una guida piacevole e offre un ottimo spunto grazie alla curva di coppia favorevole già a basso numero di giri e risulta anche più confortevole, merito della notevole silenziosità. Le emissioni di CO2 scendono fino a un valore di 121g/km (WLTP).

Infine, il cambio è stato calibrato per garantire la massima reattività nel traffico cittadino e il massimo comfort in autostrada, fermando i giri del motore a 3200rpm alla velocità di crociera di 130km/h.



Motorizzazione diesel. Le motorizzazioni diesel Multijet - Euro 6D Final – offrono due livelli di potenza 95cv e 130cv (precedentemente 120cv), con un notevole miglioramento delle performance e dei valori di CO2 che nella famiglia diesel partono da 110g/km (WLTP).

Inoltre il 1.6 Multijet ora con 130 cavalli rappresenta il motore perfetto per le flotte, un mercato strategico per il segmento C e di conseguenza per Tipo.



D-Fence pack by Mopar

Sempre più rispettosa dell’ambiente, la gamma New Tipo può essere equipaggiata, a richiesta, con il pacchetto D-Fence by Mopar composto da tre dispositivi: un filtro che trattiene le impurità che arrivano dall’esterno, blocca il particolato e praticamente il 100% degli allergeni, e riduce del 98% la formazione di muffe e batteri; un purificatore per l’aria all’interno dell’abitacolo, che filtra le micro-particelle, come il polline o i batteri; una lampada a raggi UV che aiuta a igienizzare tutte le superfici di contatto come volante, cambio e sedili.



Tipo, una storia di successo

Fiat Tipo è stata lanciata nel 2016 e da quel momento la famiglia Tipo ha iniziato a crescere: accanto alla versione sedan sono arrivate la 5 porte e la Station Wagon e oggi il nuovo body Tipo Cross.



Fin dal lancio, Tipo è stata subito tra le più apprezzate nel suo segmento sia in Italia sia in Europa, dove ha contribuito alla performance del brand Fiat, arrivando a vendere più del 70% dei suoi volumi fuori dal mercato domestico.



Complessivamente sono state vendute dal lancio 670 mila vetture con la migliore quota fuori dall’Italia raggiunta nel 2019.



Soluzioni finanziarie FCA Bank per Nuova Tipo

FCA Bank supporta il lancio della nuova gamma Tipo offrendo un ampio ventaglio di soluzioni finanziarie per agevolare i clienti nell’acquisto della loro nuova auto. In particolare, chi desidera mettersi al volante della Nuova Tipo potrà scegliere tra tutte le soluzioni finanziarie promozionali di FCA Bank che consentono di accedere al vantaggio aggiuntivo di 2.000€.



In aggiunta al rateale tradizionale, sono disponibili: il finanziamento che consente di pagare rate iniziali di importo contenuto per i primi 24 mesi e il programma che permette al cliente la possibilità di scegliere, alla fine del contratto, se sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua; Infine, il Private Lease, la soluzione ideale per chi cerca l’alternativa all’acquisto sia che si tratti di professionisti sia di privati.

A completamento delle strutture finanziarie, FCA Bank offre una completa gamma di servizi assicurativi, tutti abbinabili al contratto di finanziamento.