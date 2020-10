Coldiretti Piemonte: "Ad Halloween vince la zucca dalla padella all'intaglio"

Ottobre e zucca da sempre vanno d’accordo. In più si aggiunge, ormai anche in Italia, Halloween che, con l’emergenza Covid, sposta nelle cucine i festeggiamenti per cui sulle tavole compaiono sia simpatiche zucche intagliate e decorate sia ottimi piatti a base della regina dell’autunno.

Per dare i giusti consigli e aiutare grandi e piccini a trascorrere la notte delle streghe in maniera comunque divertente e sicura in famiglia, la Coldiretti ha programmato iniziative in molti agriturismi e nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica (su www.campagnamica.it l’elenco delle iniziative) su "l'Halloween degli italiani a casa".

In Piemonte la produzione di zucca interessa oltre 1000 aziende per un quantitativo che arriva a 20 mila quintali. Impiegate, soprattutto per la preparazione di risotti, minestre e zuppe, hanno qualità organolettiche elevate ed una polpa ricca di antociani e sostanze antiossidanti grazie alle forti escursioni termiche tra la notte e il giorno.

Dalla provincia di Novara a quella di Asti, da Alessandria a Cuneo fino a Torino: negli agriturismi e nei mercati di Campagna Amica tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre ci saranno laboratori di intaglio della zucca ed esposizione di diverse varietà per preservare la biodiversità oltre a gustose ricette, rigorosamente a base di zucca, da assaporare, in alcuni casi, anche da asporto come la simpatica quanto spaventosa box di Halloween con, tra le varie prelibatezze, pizzetta e focaccia di zucca a forma di ragno, bara di brownie e mandarino.

“Nonostante il Covid, Il Piemonte saprà offrire le sue produzioni di eccellenza in questi giorni festivi - affermano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale - Le nostre circa 300 strutture agrituristiche di Campagna Amica, diffuse in tutta la regione, sono pronte, rispettando tutte le norme anti contagio avendo a disposizione anche ampi spazi, ad accogliere gli ospiti a pranzo o a preparare delle box per l’asporto. In occasione di Halloween, nello specifico, i mercati coperti di Campagna Amica di Alessandria e Cuneo non faranno mancare ai più piccoli, e non solo, laboratori per conoscere la zucca e le sue preziose qualità ed intagliarla".

"Un segnale di positività che i nostri imprenditori vogliono dare in un momento sicuramente di difficoltà per tutti in cui è sempre più importante seguire la campagna #MangiaItaliano per dare un vero sostegno all’economia agroalimentare del nostro territorio”.