Fine settimana mite su Torino e provincia: l'alta pressione combatte il freddo

Alta pressione, temperature miti e passaggi nuvolosi: si annuncia questo il meteo su Torino e provincia per il weekend e per i primi giorni della prossima settimana.

L'anticiclone sarà sufficiente ad assicurare una relativa stabilità per questi giorni. Non mancheranno gli annuvolamenti irregolari. Da martedì poi cielo coperto e piogge mercoledì piogge al Nord-Ovest ad iniziare dalla Liguria. Termometro mite soprattutto sui valori minimi molto al di sopra delle medie del periodo.

Nebbie non persistenti, ma in formazione nei bassi piani durante le ore notturne. A Torino quindi avremo tempo generalmente poco nuvoloso con formazione di banchi di nebbie notturne sui bassi piani. Nubi irregolari sia medie che alte sul Nord Ovest, sabato e domenica. Nebbie sui bassi piani nelle ore notturne.

Minime in pianura intorno 7-9°C e massime 16-19°C. In pianura venti deboli da Est. Da lunedì 2 novembre nubi in intensificazione con qualche probabile piovasco sparso notturno sulla Liguria di ponente, peggioramento più marcato da mercoledi.