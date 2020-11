Gli italiani, a tavola, sono sempre più esotici: quali sono le cucine etniche preferite?

Tra le passioni degli italiani, il cibo è sicuramente tra i preferiti in termini assoluti. D’altro canto, il nostro paese è famoso nel mondo per la propria cucina, amata e copiata a qualsiasi latitudine. Gli abitanti del Belpaese, quindi, sono invidiati nel mondo per le prelibatezze culinarie, assai differenti da regione a regione, che sono uno dei motivi per cui l’Italia è una meta molto ambita dagli amanti dei cosiddetti “tour enogastronomici”.

Negli ultimi trent’anni, grazie anche all’integrazione di persone provenienti da altre culture dei vari angoli del mondo, gli italiani, oltre a gustare le tipiche pietanze nazionali, hanno scoperto il piacere di assaporare cibi non ascrivibili alla tradizione culinaria dello Stivale. Il successo della cucina etnica, in tal senso, ne è l’esempio più lampante.

La cucina cinese è ormai ben radicata nelle vie delle nostre città

In base ad un recente studio condotto da autorevoli società demoscopiche, è emerso come un numero crescente di nostri connazionali tenda a preferire i cibi provenienti da altre culture, specie per trascorrere una serata differente in uno dei tanti locali etnici dislocati lungo la nostra penisola: sarebbero quasi 15 milioni gli italiani che dichiarano di preferire un ristorante “esotico” rispetto ad uno tipicamente tricolore.

Numeri inimmaginabili solo una decina di anni fa, che testimoniano come il nostro paese, sul modello degli altri grandi paesi europei, sia diventato multiculturale, in cui le tradizioni culinarie più tipiche del nostro territorio si fondono con quelle provenienti da ogni angolo della terra, anche quello a noi più lontano e remoto.

Tra le cucine straniere più gradite dagli italiani, quella cinese, ormai da qualche decennio, è certamente tra le prime tre, grazie anche ai numerosi ristoranti cinesi nati negli anni ‘90 e che ancora oggi, ormai ben radicati sul territorio, registrano un buon numero di presenze. Oltre ad alcuni piatti estremamente noti, come il riso cantonese piuttosto che gli involtini primavera, la cucina cinese si fa apprezzare anche per alcune pietanze piccanti.

Il Pollo Kung Pao, tipica ricetta della regione del Sichuan, è certamente una delle prelibatezze piccanti cinesi maggiormente apprezzate anche all’estero, al pari del Wonton con olio al peperoncino, dei Noodless Dan Dan e della zuppa di Wonton. Piatti che testimoniano, oltretutto, come la cucina cinese sia estremamente variegata e possa appagare il palato anche delle forchette più esigenti.

Dal messicano al giapponese: il successo della cucina etnica è ormai conclamato

Per gli amanti del cibo piccante, i locali messicani, ormai presenti in tutti i maggiori centri delle nostre città, rappresentano una meta imperdibile. La piccantezza della cucina del paese centro-americano viene ritenuta, a torto o ragione, decisamente afrodisiaca.

Tra i piatti tipici messicani, i celeberrimi tacos e burritos sono indiscutibilmente tra i preferiti degli italiani, che, col passare del tempo, hanno dimostrato di apprezzare anche altre pietanze meno note come Ceviche, Sopa, Gorditas, Chapulines e Alambre. Nei locali tipici messicani è spesso possibile, oltre a gustare un ottimo cibo, godere di un clima spesso festaiolo, con musica dal vivo e possibilità di effettuare qualche ballo.

La cucina, però, che ha visto crescere esponenzialmente l’interesse degli italiani nel corso degli ultimi due decenni, è stata quella giapponese, come testimoniato dal grande successo ottenuto dai “sushi-restaurant”: in qualsiasi città, di fatto, se ne possono trovare diversi. E non è casuale che alcuni si possano aprire addirittura in “franchising”.

Ridurre la cucina al solo “sushi”, tuttavia, risulta estremamente riduttivo: la cucina del Sol Levante, infatti, è assai più ricca e variegata. Il successo del “pesce crudo”, tuttavia, è quello che testimonia, più di qualunque altro, come la cucina giapponese, particolarmente funzionale anche per il cosiddetto “take away” o la consegna a domicilio, sia entrata nella cultura italiana.