Il volantinaggio oggi è un’arma vincente

L’Agenzia M&M Servizi e Distribuzione Italia opera da anni nel settore della promozione pubblicitaria specializzata nel door to door e dispone di una propria rete distributiva capillare e diretta in tutto il Nord-Ovest. Opera in Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta.

Nel 2020 dopo la pandemia COVID-19 l’agenzia M&M Srl è stata una società promotrice della ricerca di mercato svolta da Format Research di Roma, tramite l’analisi di un campione di 2000 casi per rilevare, il ruolo del volantino cartaceo nell’era digitale di internet.

Il 22 settembre 2020 presso l’Auditorium Confcommercio Asseprim a Milano sono stati esposti ai promotori, tra cui M&M e ad alcuni marchi importanti della GDO i risultati della ricerca, I quali hanno stabilito che per il retail il volantino rimane un’arma vincente.

Molte categorie delle Gdo che spaziano dall’alimentare al settore tecnologico oppure al fai da te hanno riscontro nelle vendite in seguito ad un volantino distribuito.

Il volantino produce i suoi effetti se viene distribuito in maniera corretta e se il cliente viene affiancato in questa operazione analizzando il geomarketing e il pubblico a cui è indirizzato.

M&M è l’agenzia di distribuzione della porta accanto, che però si è strutturata e si è ampliata giorno dopo giorno in modo da essere capillare, però rimane un'amica sempre pronta a venirvi incontro su qualsiasi esigenza e che conosce tutte le strade dove abitano potenziali clienti ed ai quali porta i volantini.

