Venaria, rinvio al 31 dicembre per il pagamento della tassa occupazione spazi per il commercio

"Giovedì pomeriggio in Piazza De Gasperi abbiamo incontrato i rappresentanti delle categorie del commercio ambulante insieme a diversi assessori della Giunta, dirigenti e tecnici comunali. Abbiamo parlato di mercati in un clima costruttivo e propositivo per garantire la sicurezza dei clienti, degli operatori e dei residenti delle zone interessate. Nel corso di una riunione pomeridiana con tutti gli assessori abbiamo inoltre deciso di dare mandato agli uffici comunali di prevedere la proroga al 31 dicembre 2020 del pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (dehors) per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande". Così il sindaco di Venaria, Fabio Giulivi. Che aggiunge: "Coloro che avessero pagato delle cartelle della suddetta tassa nei mesi precedenti saranno rimborsati dal Comune. Inoltre, per permettere agli uffici di rifare i conteggi e prevedere gli eventuali rimborsi, le rate in scadenza verranno differite al 30 aprile 2021".